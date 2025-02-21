مكتب رعاية المصالح الايرانية في واشنطن: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإيرانيين المرحلین إلى بنما

وأعلن مكتب رعاية المصالح الايرانية في واشنطن امس الخميس، عن ترحيل عدد من طالبي اللجوء الإيرانيين من الولايات المتحدة ونقلهم إلى بنما وأن هذا الإجراء تم دون علم هذا المكتب ولم يتم توفير الوصول القنصلي لهم.

وفيما يلي نص إعلان مكتب رعاية المصالح الايرانية في واشنطن:

تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تبني سياسات هجرة جديدة أكثر صرامة، بترحيل المواطنين الأجانب الذين ليس لديهم تأشيرة صالحة أو إقامة قانونية في الولايات المتحدة وإعادتهم إلى بلادهم.

وفي هذا السياق، علمنا مؤخرًا أن عددًا من المواطنين الإيرانيين الذين تم احتجازهم دون الحصول على تأشيرات ووثائق هوية، تم ترحيلهم إلى بنما دون إبلاغ إعلان مكتب رعاية المصالح الايرانية في واشنطن أو توفير الوصول القنصلي.

واتخذ مكتب رعاية المصالح الايرانية في واشنطن وسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كولومبيا (المعتمدة في بنما) بالتعاون مع المحامين ذوي الخبرة جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم وغيرهم من المواطنين الأعزاء.

ووفقا لقوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن طلب اللجوء من دولة ثالثة لا يعتبر انتهاكا، ومما لا شك فيه أن أذرع البلاد مفتوحة دائما أمام الإيرانيين الأعزاء.

یذکر إنه في أعقاب سياسات الهجرة الصارمة التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قامت مؤخرا بنقل مهاجرين من عدة دول آسيوية، بما في ذلك إيران، إلى بنما بطائرة عسكرية أمريكية. وكانت هذه الطائرة تقل 119 مواطنا غير بنمي وقد قبلتهم بنما بموجب برنامج التعاون مع الولايات المتحدة وبعد طلب واشنطن.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية صباح يوم السبت 15 فبراير 2025 في تصريح له إلى أهمية مراعاة المعايير الدولية بشأن معاملة المهاجرين، واعتبر المعاملة القاسية واللاإنسانية للمواطنين الإيرانيين بانها غير مقبولة، وأكد أن وزارة الخارجية، بناءً على واجباتها القانونية، لن تدخر أي جهد لحماية حقوق المواطنين الإيرانيين، وبناءً على ذلك، صدرت التعليمات المناسبة إلى مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية الأخرى في أميركا الجنوبية لتقديم أي مساعدة ممكنة للمواطنين المبعدين من الولايات المتحدة.

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