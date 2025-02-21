عراقجي: الرياضيون سفراء وحملة راية شرف ومجد إيران

وأضاف عراقجي اليوم الجمعة في حفل تكريم الرياضيين القدامى في خراسان الرضوية: الرياضيون يذهبون إلى أماكن ويرفعون اسم إيران في أماكن لا يستطيع الدبلوماسيون الوصول إليها.

وتابع: تسعى دبلوماسية أي دولة إلى ضمان الأمن والمصالح والشرف الوطني، وجزء كبير منها يقع على عاتق الفنانين والعلماء والرياضيين.

وقال وزير الخارجية: كلنا نتذكر الهدف الأخير الذي سجله خداد عزيزي في مرمى المنتخب الأسترالي، وهو الهدف الذي تحول إلى ملحمة.

وأضاف عراقجي: كما أن وجود علي دائي في صدارة هدافي العالم وكل المصارعين ومن بينهم رضازاده، يبعث على الفخر.

وأكد: الدبلوماسية الرياضية مهمة للغاية ونحن ندعم الرياضيين في وزارة الخارجية.

وفي هذه المراسم تم تكريم الرياضيين القدامى في خراسان الرضوية.

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