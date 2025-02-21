٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:١٩ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85757725
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عراقجي: الرياضيون سفراء وحملة راية شرف ومجد إيران

٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:١٩ م
رمز الخبر: 85757725
عراقجي: الرياضيون سفراء وحملة راية شرف ومجد إيران

طهران/ 21 شباط/فبراير/ارنا-قال وزير الخارجية "عباس عراقجي": إن جميع الرياضيين سفراء وحملة راية شرف ومجد الشعب الإيراني ويجب عليهم الحفاظ على قوة الأمة وشرفها وكرامتها في جميع المراحل.

وأضاف عراقجي اليوم الجمعة في حفل تكريم الرياضيين القدامى في خراسان الرضوية: الرياضيون يذهبون إلى أماكن ويرفعون اسم إيران في أماكن لا يستطيع الدبلوماسيون الوصول إليها.

وتابع: تسعى دبلوماسية أي دولة إلى ضمان الأمن والمصالح والشرف الوطني، وجزء كبير منها يقع على عاتق الفنانين والعلماء والرياضيين.

وقال وزير الخارجية: كلنا نتذكر الهدف الأخير الذي سجله خداد عزيزي في مرمى المنتخب الأسترالي، وهو الهدف الذي تحول إلى ملحمة.

 وأضاف عراقجي: كما أن وجود علي دائي في صدارة هدافي العالم وكل المصارعين ومن بينهم رضازاده، يبعث على الفخر.

وأكد: الدبلوماسية الرياضية مهمة للغاية ونحن ندعم الرياضيين في وزارة الخارجية.

وفي هذه المراسم تم تكريم الرياضيين القدامى في خراسان الرضوية.

انتهی**1426

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