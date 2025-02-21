رسالة من نجل الشهید حسن نصرالله

وذكر السيد محمد مهدي نصرالله، في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر "إنستغرام"، قبل أيام من موعد تشييع والده، أن "الأعداء والمبغضين تكالبوا علينا سعيًا منهم لمنع حصول هذا التشييع بكافة الوسائل".

أضاف نصرالله، "في المقابل، رغم الظروف والتحديات والصعوبات، وحتى التهديدات، من بذل الجهد والوقت من أجلنا، ليس بقليل، عليه أن نبذل الجهد والوقت ولو القليل، من أجله".

وتابع نصرالله، "إلى كل الذين سيشاركون في التشييع يوم الأحد، أقل كلمة يمكن أن أقولها هي أنكم أهل الوفاء".

وأضاف، "أما عن الذين باستطاعتهم النزول ولن ينزلوا، ويتحججون بحجج واهية مثل الازدحام، وأن التشييع لن يتوقف على شخص، أو الأمطار، فأريد أن أتوجه لهم بالقول: هذا السيد وقف بوجه العواصف العاتية لعشرات السنين، وقف تحت الأمطار وفي ظل انفجارات من أطنان المتفجرات من أجلكم".

وأردف نصرالله: "الأحد ليس فقط للمشاركة في التشييع، بل لإعطاء موقف وتجديد العهد: لبيك يا نصرالله".



وأكد نصرالله، "كل من كان يقول له فداك نفسي وأولادي وعائلتي يا سيد، يجب أن يترجم هذه المحبة يوم الأحد، وإن الأحد لناظره قريب".

انتهی**1426