سفير باكستان :طهران وإسلام آباد لديهما عزم قوي على مكافحة الاتجار بالبشر

وقال "تیبو"في حوار خاص مع مراسلة وكالة إرنا في إسلام آباد اليوم الجمعة:يسعى المتاجرون بالبشر والخاطفون إلى استغلال المواطنين الباكستانيين الذين يدخلون إيران بشكل غير قانوني للأسف.

وطالب المواطنين الباكستانيين بعدم اختيار الطرق غير القانونية لدخول الدولة المجاورة والسفر إلى إيران من خلال إعداد وثائق السفر، وخاصة التأشيرات الرسمية وحتى للدخول إلى دول أخرى مجاورة لإيران، يجب أن يكون لديهم تأشيرات رسمية لتلك الدول.

وأضاف سفير باكستان لدى إيران: بفضل التعاون الفعال من أصدقائنا الإيرانيين في قوات الشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، تمكنا من تفكيك شبكة اختطاف وتم إطلاق سراح عدد من المواطنين الباكستانيين الذين تم أخذهم كرهائن.

وأكد: أن إيران وباكستان لديهما إصرار قوي على التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر وشبكات الاختطاف.

وأصدرت سفارة باكستان في إيران بيانا يوم الأربعاء الماضي أعلنت فيه إنقاذ أربعة باكستانيين من قبضة تجار البشر بالتعاون مع الحكومة والشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلنت باكستان العام الماضي أن هذا البلد، بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نجح في قمع عصابة للاتجار بالبشر، وألقى القبض على أربعة باكستانيين وأنقاذ مواطنين مختطفين من هذا البلد بمساعدة قوات الأمن الإيرانية.

ويحاول المواطنون الباكستانيون الوصول إلى الدول الأخرى عن طريق الدخول بشكل غير قانوني إلى إيران من أجل العثور على عمل أو السفر إلى الدول الأوروبية ومنطقة الخليج الفارسي.

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