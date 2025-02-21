طهران وبانكوك تتفقان على تطوير العلاقات

وتم خلال لقاء مساعد وزير الخارجية ومدير عام وزارة الخارجية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ مع كبار المسؤولين التايلانديين، مناقشة زيادة المشاورات السياسية وتعزيز التعاون الثنائي وتنفيذ البرامج المشتركة بمناسبة الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين إيران وتايلاند.

وأشاد السكرتير الدائم لوزارة الخارجية التايلاندية في هذا اللقاء، بجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل إطلاق سراح السجناء التايلانديين في غزة، وأشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين وأكد على الإرادة السياسية للحكومة المعنية لتحسين مستوى التعاون بين البلدين.

واتفق الجانبان في هذه المفاوضات على تبادل الوفود رفيعة المستوى وعقد لجنة اقتصادية مشتركة ومواصلة المشاورات وتبادل وفود الخبراء في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنفيذ البرامج الثقافية وعقد اجتماع قنصلي مشترك خلال الأشهر المقبلة.

وشدد مسؤولو وزارة الخارجية في البلدين على أهمية التعددية في العلاقات الدولية لمواجهة التحديات الدولية وحددوا توثيق التعاون بين البلدين.

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