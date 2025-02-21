إيران وروسيا لن تكونا في مأمن من النار في أفغانستان

وانعقد الاجتماع الثاني لمفكري إيران وأفغانستان وروسيا تحت عنوان "منظور الأمن الإقليمي" في جامعة العلامة طباطبائي بجهود الجمعية العلمية لدراسات السلام الإيرانية ومركز الدراسات العلمية والتحليلية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد كابول لأبحاث السلام والتنمية.

وأشار "نيكالي بلوتنيكوف" في هذا الاجتماع إلى أن أفغانستان احتلت تاريخياً موقعاً استراتيجياً مهماً باعتبارها ملتقى طرق بين دول وسط وغرب آسيا من جهة وجنوب آسيا من جهة أخرى وقال: نظرًا لتوافر موارد المياه العذبة وأحواض المياه العديدة، تتمتع أفغانستان بمكانة مهمة في سياسة المياه الإقليمية. ويتقاسم الأفغان مصادر هذه الأنهار مع إيران وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان وتركمانستان.

وشدد على أن الموقف الرسمي لروسيا هو نفسه ليس فقط في التعاون مع أفغانستان، ولكن أيضًا مع الدول الأخرى وأضاف: موقفنا هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية والحفاظ على علاقات سياسية مبنية على الثقة والحوار العملي مع سلطات هذا البلد والتعاون التجاري والاقتصادي المتبادل والمفيد للجانبين.وفي حالة أفغانستان، نؤكد أيضا على إقامة حوار وطني بين الأفغان.

لا يملك العالم صورة حقيقية لأفغانستان اليوم

وتابع رئيس مركز الدراسات العلمية والتحليلية التابع لأكاديمية العلوم الروسية: ليس لدينا صورة حقيقية عن الوضع الحالي في أفغانستان. أحد الأسباب هو أن السلطات الأفغانية الحالية فرضت سيطرة قوية نسبياً على الفضاء الإعلامي الرسمي في البلاد. ولهذا السبب فإن بعض تقارير تكون مقبولة للوهلة الأولى، لكنها لا تتطابق دائما مع الواقع.

وتابع بلوتنيكوف: معظم الصحفيين والمدونين الأجانب المتخصصين في تغطية قضايا أفغانستان لا يعيشون في هذا البلد ولا يعرفون عنه. وغالباً ما تكون أحكامهم سطحية، وتستند في كثير من الأحيان إلى معلومات يتلقونها من إحدى جماعات المعارضة الأفغانية المنتشرة في أنحاء العالم.

أفغانستان بحاجة إلى مساعدات إنسانية

وأضاف: إن الحكومة الأفغانية الحالية تهتم بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية، وتشكيل النظام المصرفي. تمكنا من إنشاء نظام تحصيل الضرائب و هناك رغبة في تنشيط الأعمال التجارية الصغيرة في أفغانستان. وهناك حرب ضد الفساد وتهريب البضائع وزراعة وإنتاج مخدرات الأفيون. اليوم في أفغانستان، هناك فهم بأن الاقتصاد هو أساس استعادة الحياة السلمية في أفغانستان.

واعترف بأن أفغانستان تعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية الدولية، وقال: وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فإن ما يقرب من نصف سكان البلاد (حوالي 23 مليون شخص) سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام.

وتابع:إن وصول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان ليس بالأمر السهل لأسباب عديدة. هناك حاجة إلى جهود كبيرة لإنعاش نظام الرعاية الطبية. لا يوجد أطباء بيطريون في هذا البلد لعلاج الحيوانات الأليفة.

لا تزال الجماعات الإرهابية تنشط في أفغانستان

وقال رئيس مركز الدراسات العلمية والتحليلية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في إشارة إلى خطورة التطرف في أفغانستان: لا يزال مسلحو مختلف المنظمات المتطرفة والإرهابية يشكلون تهديدا خطيرا. ويقول مسؤولون أفغان إنه تم قمع فرع داعش في البلاد، لكن الأنشطة الإرهابية مستمرة.

انعدام الأمن يدفع المستثمرين بعيدا

وأشار إلى القيود التي تفرضها طالبان على تعليم وعمل النساء والفتيات، وأضاف: القضايا الأمنية، فضلا عن القيود المفروضة على حقوق النساء والفتيات في العمل والتعليم والرعاية الطبية، تلعب دورا مهما في عدم جذب الاستثمار الأجنبي وإلى أن يتم حل هذه المشكلة، فمن غير المرجح أن يتدفق المستثمرون الأجانب على أفغانستان.

وأكد رئيس مركز الدراسات العلمية والتحليلية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن العديد من الدول لا تعترف بحكومة طالبان، لكنها مهتمة باستقرار أفغانستان وأضاف: إن روسيا وإيران والدول الأخرى المجاورة لأفغانستان مهتمة بسلام واستقرار وازدهار أفغانستان.

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