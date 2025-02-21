شركة روس اتوم: نتفاوض مع إيران بشأن بناء محطة طاقة نووية أخرى

وأضاف ليخاتشوف، الجمعة ، في المنتدى الدولي للتكنولوجيات المستقبلية في موسكو، بحسب وكالة أنباء تاس: "نشهد موقفا نشطا من الحكومة الإيرانية لمواصلة المضي قدما. نحن نعمل على تسريع العمل وإجراء مفاوضات موسعة بشأن الموقع التالي لتطوير الطاقة النووية في إيران.

وأكد قائلاً: "في هذا الأمر، كما تعلمون، لا نستطيع التحرك إلا بالسرعة التي يحددها الزبون نفسه ـ الحكومة المتعاقدة".

وقال المدير التنفيذي لشركة "روس آتوم" الروسية للطاقة: "تم تحديد المساحة المخصصة في إيران لبناء محطة طاقة نووية جديدة، ولكننا لا نزال بعيدين عن بدء العمليات الانشائية".

وأضاف: "فيما يتعلق بالديون (المترتبة على إيران لروسيا مقابل مشروع محطة بوشهر للطاقة)، ​​يجب أن أقول أيضا إن حجمها انخفض بشكل كبير".

وأكد ليخاتشوف: أن إيران تنوي التعاون مع روس اتوم ليس فقط في مجال محطات الطاقة النووية الكبيرة، بل وأيضا في مجال إنتاج محطات الطاقة النووية الصغيرة.

وفي وقت سابق، أعلن المدير التنفيذي لشركة روس اتوم، عن اتفاق بين إيران وروسيا للتعاون في مجال محطات الطاقة النووية الصغيرة والكبيرة.

وقبل شهرين، قال ليخاتشوف، بعد محادثات بين الرئيسين الإيراني والروسي مسعود بزشكيان وفلاديمير بوتين في الكرملين: "اليوم، دعا زملاؤنا وشركاؤنا الإيرانيون إلى تطوير التعاون في مجال محطات الطاقة النووية الصغيرة وإنشاء مواقع جديدة لمحطات الطاقة الكبيرة".

وذكر ليخاتشوف أن المفاوضات بشأن بناء محطة طاقة كبيرة أخرى في إيران ستبدأ في المستقبل القريب أيضا.

وأكد المدير التنفيذي لشركة "روس آتوم" أيضًا: رغم العقوبات والضغوط، يستمر بناء الوحدتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر النووية للطاقة.

وفي وقت سابق، قال السفير الإيراني في روسيا في مؤتمر صحفي، في إشارة إلى تشغيل الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية وبناء الوحدتين الثانية والثالثة من هذه المحطة بمشاركة موسكو: "نجري حاليا مفاوضات مع روسيا لبناء المزيد من محطات الطاقة النووية في إيران".

وأضاف كاظم جلالي: "إن العقد الخاص بإنشاء محطة طاقة نووية كبيرة بقدرة 5 آلاف ميغاواط ومفاعلات جديدة صغيرة الحجم من بين البنود التي اتفق عليها الطرفان خلال زيارة الدكتور بزشكيان إلى موسكو".

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