صادرات ايران من السلع غير النفطية بلغت نحو 47 دولار

وقال فرود عسكري في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مع ناشطين اقتصاديين من مدينتي آبادان وخرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران: شهدنا اليوم اجتماعات جيدة في خرمشهر وآبادان، وتم طرح قضايا مختلفة من قبل الناشطين الاقتصاديين.

وفيما يتعلق بمؤتمر "بطاقة تير"، قال مدير عام مصلحة الجمارك الإيرانية: إن تسهيلات "بطاقة تير" ستكون على جدول الأعمال وسيتم تسليمها إلى محافظ خوزستان؛ وبموجب هذه الاتفاقية فإن البضائع المرسلة من العراق إلى أي بلد لا تخضع للتفتيش، ويتم فقط فحص ومراقبة الختم المرفق والكتيب ذي الصلة.

واضاف عسكري: إن صادرات البلاد غير النفطية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغت نحو 47 مليار دولار، بزيادة قدرها 18 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال: كما بلغت الواردات خلال هذه الفترة 56 مليار دولار، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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