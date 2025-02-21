بزشكيان: العلاقات الاقتصادية تضمن أمننا وأمن المنطقة

وكتب بزشكيان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مساء الجمعة: "زرت اليوم معرض التجارة الدولي مع أوراسيا".

واضاف: "نحن عازمون على تسهيل التجارة الحرة، والعلاقات الاقتصادية تضمن أمننا وأمن دول المنطقة".

وتابع: ان تطوير الاتصالات النقدية والمصرفية بين الدول الأعضاء في أوراسيا من شأنه أن يسرع ويسهل هذه المسألة المهمة.

يذكر ان رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان زار اليوم الجمعة ، المعرض الذي شاركت فيه أكثر من 100 شركة إيرانية ووفود تجارية من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وبيلاروسيا.

وتفقد الرئيس بزشكيان عددا من الأجنحة، وتحدث إلى المديرين والخبراء من مختلف الصناعات، مؤكدا على الدور الرئيسي لتطوير التفاعلات التجارية مع أوراسيا.

واعتبر هذا المعرض فرصة مهمة لتطوير العلاقات التجارية الإيرانية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

بدوره أشار وزير الصناعة والمناجم والتجارة الذي رافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة، إلى اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي، واعتبر هذا المعرض خطوة مؤثرة نحو زيادة الصادرات وتعزيز التعاون الدولي.

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