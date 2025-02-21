إعلام الأسرى: من المقرر تحرير 602 أسير فلسطيني السبت

وقال “إعلام الأسرى”، في بيان له، اليوم الجمعة، إنه وبعد تسليم المقاومة الفلسطينية في غزة أسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم السبت في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، سيفرج الاحتلال عن 50 أسيراً محكوم بالسجن المؤبد، و60 أسيراً من الأحكام العالية، و47 أسيراً من أسرى وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم، و445 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر/تشرين أول 2023.

بدوره، أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أسماء الأسرى الصهاينة الستة المقرر الإفراج عنهم يوم غد السبت.

وذكر أبو عبيدة أن الأسرى الصهاينة هم: 1- إيليا ميمون اسحق كوهن، 2- عمر شيم توف، 3- عومر فنكرت 4- تال شوهام، 5- أفيرا منغستو، 6- هشام السيد.

وهذه الدفعة السابعة من تسليم الأسرى الصهاينة، حيث جرى سابقًا الإفراج عن 19 أسيرًا صهيونيا، على 6 دفعات، إلى جانب تسليم جثامين 4 صهاينة.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبدأت المرحلة الأولى من الاتفاق المقسم إلى ثلاث مراحل، كل منها تستمر 42 يوما، مع شرط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

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