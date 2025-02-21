استشهاد طفل وطفلة برصاص جيش الاحتلال في الخليل وجنين

وافادت "فلسطين اليوم" نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطفلة ريماس العموري (13 عاما) استشهدت عقب إصابتها بجروح حرجة برصاص الاحتلال في منطقة البطن وخرجت من الضهر، نقلت على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي، قبل أن يعلن عن استشهادها.

وباستشهاد الطفلة العموري، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين إلى 27 شهيدا، مع دخول عدوان الاحتلال عليها شهره الثاني.

وفي الخليل، استشهد طفل (13 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، الجمعة، في مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الطفل أيمن نصار الهيموني (13 عاما)، بينما كان في زيارة لأقاربه في منطقة جبل جوهر جنوب الخليل، ما أدى الى إصابته بالصدر، نقل بواسطة طواقم الهلال الأحمر الى مستشفى محمد علي المحتسب، حيث أعلن عن استشهاده.

انتهى ** 2342