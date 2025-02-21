ايران تؤكد على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الأعضاء في أوراسيا

وخلال زيارته للمعرض يوم الجمعة، اكد رئيس مجلس ادارة منظمة تطوير وتحديث الصناعات الإيرانية (ايدرو) فرشاد مقيمي، على حضور المؤسسات الاقتصادية في أسواق المنطقة وقال: "في مجال التصدير، يجب علينا تقييم احتياجات أسواق دول المنطقة".

وأشار نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة إلى أن الصادرات تحتاج إلى التخطيط والخبراء، وقال: "يجب علينا تقييم وتحليل المزايا التنافسية والأسواق المستهدفة في الصادرات".

وأضاف مقيمي: "عندما نتحدث عن الصادرات، لا ينبغي الاكتفاء بالعموميات، بل يجب الاهتمام بالتفاصيل، وهذا المسار يحتاج إلى الاستمرارية والمثابرة".

يذكر ان معرض التجارة الثالث مع أوراسيا مقام حاليا على مساحة 12 ألف متر مربع في الموقع الدائم لمعرض طهران الدولي ، وتشارك فيه 180 شركة محلية و160 شركة أجنبية، وتستمر اعماله لغاية يوم الاثنين.

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) هو اتحاد اقتصادي حكومي دولي يضم بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا، مع إيران كعضو مراقب.

وتم التوقيع على المعاهدة المنشئة لهذا الاتحاد في 29 مايو 2014 من قبل بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2015.

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