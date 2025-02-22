الشيخ دعموش: من واجب الحكومة معالجة ملف الرحلات الإيرانية

وافاد موقع المنار ان الشيخ دعموش، شدد في خطبة الجمعة، على أنه “من واجب الحكومة معالجة ملف الرحلات الإيرانية إلى لبنان، لأن هذا الموضوع، أولًا وأخيرًا، يتعلق بالسيادة اللبنانية والكرامة الوطنية، كما أنه يمثل مصادرةً للقرار اللبناني. فالمنع من هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت هو قرار إسرائيلي أمريكي، وهو تدخل سافر في علاقات لبنان الدولية، ويفتح الباب أمام سلسلة من المطالب والشروط والإملاءات التي تبدأ بالرحلات الإيرانية، ولا نعلم إلى أين قد تنتهي، خلافًا لمصلحة لبنان والشعب اللبناني”.

وفي جانب آخر، أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، أننا “مدعوون يوم الأحد للمشاركة في تشييع السيد حسن نصر الله، هذا القائد الاستثنائي والتاريخي، في مشهد استثنائي وتاريخي وحضاري”.

وشدد الشيخ دعموش على أن “هذا التشييع ليس استفتاءً على المقاومة، ولا يهدف إلى استعادة هيبتها، فالمقاومة ليست بحاجة إلى استفتاء طالما هناك احتلال، ولم تفقد هيبتها وحضورها الشعبي والسياسي حتى تستعين بالحشود لاستعادتها”.

وأوضح أن “الحضور في التشييع هو رسالة وفاء من أهل الوفاء لهذا القائد الأممي الكبير، وهو تأكيد على أننا على العهد، نحمل فكره وروحه ومبادئه وأهدافه، ونمضي على دربه، فهو الذي قضى عمره الشريف في الدفاع عن لبنان وسيادته وكرامته الوطنية، وحقق الانتصارات، وأحبط أهداف العدو، وحمل قضية فلسطين وقضايا الأمة، وارتقى شهيدًا على طريق القدس، مستحقًا بجدارة لقب “سيّد شهداء الأمة”.

وقال الشيخ دعموش، في خطبة الجمعة، “إننا في حزب الله نرفض بقاء الاحتلال على أي شبر من أرضنا، ونتمسك بمقاومتنا، ولن نقبل أن يعود لبنان إلى زمن الضعف والوهن، ذلك الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تعتدي على لبنان، وعلى الشعب اللبناني، وعلى السيادة اللبنانية، دون أن يحرك أحد ساكنًا”.

وأضاف: “لقد قدّمنا آلاف الشهداء والجرحى من أجل الحفاظ على السيادة والأرض والكرامة، ونرفض أن يُستباح بلدنا وحدودنا. فنحن لم نمت، ولسنا ضعفاء، ولا نقبل أن يستضعفنا أحد. نحن أقوياء بإيماننا، وإرادتنا، وعزيمتنا، وبسالة مقاومتنا، وجيشنا، وشعبنا. وطالما هناك احتلال، فمن حقنا أن نقاومه، وأن ندافع عن أرضنا وحدودنا بكل الوسائل، ولن نتخلى عن هذا الحق مهما بلغت التضحيات”.

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