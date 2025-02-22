٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٩ ص
رمز الخبر: 85758452
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٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

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وزير الداخلية یصل الى العراق

٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٩ ص
رمز الخبر: 85758452
وزير الداخلية یصل الى العراق

طهران/22 شباط/فبراير/ارنا-وصل وزير الداخلية الى العاصمة العراقية بغداد تلبية لدعوة من نظيره العراقي ولغرض التشاور حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.

 وبحسب تقرير وكالة أنباء إرنا عن وزارة الداخلية، فقد وصل اسكندر مؤمني، بدعوة رسمية من نظيره العراقي عبد الأمير كامل الشمري، إلى العراق اليوم السبت في زيارة تستغرق يومين، وقد قام باستقباله نائب وزير الداخلية العراقي الفريق زياد زياد، وسفير بلادنا محمد كاظم الصادق.

وتهدف هذه الزيارة مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والتعاون في قضايا الحدود وحل مشاكل الحدود، فضلا عن التنسيق الأولي لمراسم الأربعين.

 يرافق علي أكبر بورجمشيديان، نائب وزير الأمن وإنفاذ القانون، والعميد سيد تيمور حسيني، رئيس شرطة راهور فراجا، مؤمني في هذه الرحلة.

انتهى** 

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

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