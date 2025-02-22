وزير الداخلية یصل الى العراق

وبحسب تقرير وكالة أنباء إرنا عن وزارة الداخلية، فقد وصل اسكندر مؤمني، بدعوة رسمية من نظيره العراقي عبد الأمير كامل الشمري، إلى العراق اليوم السبت في زيارة تستغرق يومين، وقد قام باستقباله نائب وزير الداخلية العراقي الفريق زياد زياد، وسفير بلادنا محمد كاظم الصادق.

وتهدف هذه الزيارة مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والتعاون في قضايا الحدود وحل مشاكل الحدود، فضلا عن التنسيق الأولي لمراسم الأربعين.

يرافق علي أكبر بورجمشيديان، نائب وزير الأمن وإنفاذ القانون، والعميد سيد تيمور حسيني، رئيس شرطة راهور فراجا، مؤمني في هذه الرحلة.

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