قالیباف سیزور لبنان للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد نصرالله

وأعلن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي "عليرضا سليمي" في مقابلة مع مراسل ارنا حول زيارة رئيس مجلس الشوری الإسلامي إلى لبنان: سيغادر قاليباف ومجموعة من المسؤولين طهران غدا الاحد متوجها إلى لبنان للمشاركة في مراسم تشييع سيد المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين التي من المقرر ان تقام غدا الاحد 23 فبراير 2025في لبنان.

تجدر الإشارة إلى، في 27 سبتمبر 2024 استشهد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

ويعتبر السيد حسن نصر الله قائدا تاريخيا للحزب، حيث تولّى أمانته العامة خلال 32 عاما، وشهدت تطوير الحزب بشكل هائل لقدراته العسكرية والتسليحية، وبناءه لمنظومة شاملة تضم مؤسسات تربوية واجتماعية وصحية.

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