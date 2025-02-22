٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٠٩ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85758743
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وزير الداخلية يؤدي تحية الاحترام أمام النصب التذكاري للشهيدين سليماني والمهندس

٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٠٩ م
رمز الخبر: 85758743
وزير الداخلية يؤدي تحية الاحترام أمام النصب التذكاري للشهيدين سليماني والمهندس

طهران/22 شباط/فبراير/ارنا- أدى وزيرالداخلية الايراني "اسكندر مؤمني" خلال زيارته إلى العراق، تحية الاحترام أمام النصب التذكاري للشهيدين قاسم سليماني والمهندس ابومهدي في مطار بغداد.

وقد وصل اسكندر مؤمني، بدعوة رسمية من نظيره العراقي عبد الأمير كامل الشمري، إلى العراق اليوم السبت في زيارة تستغرق يومين، وقام باستقباله نائب وزير الداخلية العراقي الفريق زياد زياد وسفير بلادنا محمد كاظم الصادق.

وتهدف هذه الزيارة مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والتعاون في قضايا الحدود وحل مشاكل الحدود، فضلا عن التنسيق الأولي لمراسم الأربعين الحسيني.

ويرافق الدكتور مؤمني في هذه الرحلة علي أكبر بورجمشيديان، نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن وتنفيذ القانون، والعميد السيد تيمور حسيني، رئيس شرطة المرور في الجيش الايراني.

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