برلماني ايراني : مراسم تشييع قادة حزب الله المجيدة ستظهر للعالم وحدة جبهة المقاومة

وفي مقابلة لارنا، اليوم السبت، صرح رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "ابراهيم عزيزي"بأن جبهة المقاومة غدا الأحد، ستشهد مراسم التشييع المجيدة للشهيد السيد حسن نصر الله قائد المقاومة الشجاع والشهيد السيد صفي الدين، وستكون هذه المراسم بلا شك رمزا لتضامن هذه الجبهة ووئامها وتماسكها، مثل كل الجهود الغالية والمجيدة والملحمية التي بذلتها وستبذلها جبهة المقاومة في المستقبل.

التشييع المجيد سيزيد من تضامن وتلاحم وتعاطف جبهة المقاومة

واضاف انه مما لا شك فيه ان مراسم تشييع هؤلاء الرجال العظماء السماويين الذين علموا الشجاعة والرجولة والحماس والصمود والمقاومة لكل أحرار العالم وجميع المسلمين خلال حياتهم، ستقام في على مستواها الحقيقي في لبنان. وبالتأكيد على ان هذه المراسم تحمل رسائل عديدة، اعتبر ان هذا التشييع المجيد سيزيد من تضامن وتلاحم وتعاطف جبهة المقاومة وسيدرك العالم أجمع وحدة المقاومة في مواجهة الأعداء.

ورأى عزيزي انه يجب على الكيان الصهيوني أن يعلم أن الإرادة القوية للمجاهدين المقاومين لا يمكن هزيمتها أبدا، لأن المقاومة مدرسة فكرية انبثقت من إرادة الشعب في الدفاع عن حقوقه.

التلاحم والوحدة يبعث الخوف واليأس لدى أعداء مدرسة المقاومة

واضاف رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي بأن هذا التلاحم والوحدة يبعث الخوف واليأس لدى أعداء مدرسة المقاومة، وسيكون هذا الصمود والمقاومة علامة الوحدة ضد الأعداء وقوة جبهة المقاومة، وسيحكم اليأس والخوف واليأس لجبهة العدو.

لن يكون هناك انقطاع في حركة المقاومة بشهادة قادة المقاومة

وبالاشارة الى أن ثقافة المقاومة حية دائما وتعطي الحياة، اكد على انه ينبغي للجميع أن يعلم انه و بشهادة قادة المقاومة، لن يكون هناك انقطاع في حركة المقاومة والكفاح ضد الكيان الصهيوني الشرير، بل ستكون إرادة القتال ضد الجبهة الزائفة أقوى من ذي قبل.

جبهة المقاومة لن تحيد عن مبادئها ومثلها العليا

وفي هذا السياق ايضا، رأى انه يجب على الكيان الصهيوني ان يعلم بأن جبهة المقاومة لن تحيد عن مبادئها ومثلها العليا باستشهاد الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد صفي الدين، بل ستكون حية وصامدة وأكثر استعدادا، ولا شك أن مراسم التشييع هذه تحمل بين طياتها ايضا رسائل لمحبي مدرسة الثورة الاسلامية وجبهة العدو، معربا عن امله في ان تكون هذه المراسم تكريما بما تليق بهذا الرجل العظيم.

وفد إيراني رفيع المستوى يحضر في مراسم تشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين

ولفت عزيزي الى حضور وفد إيراني رفيع المستوى في مراسم تشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين، موضحا :سأحضر أنا ورئيس مجلس الشورى الإسلامي وعدد من المسؤولين الذين يمثلون الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه المراسم، و ان وظيفتنا تملي علينا المشاركة في هذه المراسم المجيدة.

تقام مراسم تشييع رمزية للشهيد نصر الله على كافة الاراضي الايرانية

كما أعلن بأنه وتزامنا مع مراسم التشييع في لبنان، ستقام مراسم تشييع رمزية للشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد صفي الدين على كافة الاراضي الايرانية، للافساح في المجال امام الشعب الايراني الوفي ليكرم ذكرى واسم هؤلاء الرجال العظماء في التاريخ الى جانب الشعب اللبناني ويعبر عن تضامنه وتعاطفه معه.

انتهى**ر. م