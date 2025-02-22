شهر فبراير نقطة التقاء بين العيدين الوطنيين الايراني والسعودي

واضاف عنايتي في تصريح لصحيفة عكاظ السعودية : اننا نحتفل في الجمهورية الاسلامية الايرانية احتفاء بذكرى انتصار الثورة الاسلامية، كما ان الاخوة في السعودية يتحفلون بيوم التاسيس؛ ونحن نبارك لهم لمناسبة هذا اليوم، كما تلقينا مباركة منهم بعيدننا الوطني.

وتابع السفير الايراني في الرياض، قائلا : ان شاء الله سنحتفل مع بعض، ونشاطر افراحنا بهاتين المناسبتين العظيمتين.

يذكر ان الثورة الاسلامية في ايران انتصرت بقيادة الامام الخميني (رض) في 14 شباط / فبراير 1979م، حيث تم استبدال نظام الشاه البهلوي البائد بنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدس، وذلك عبر استفتاء شعبي والتصويت الساحق بـ "نعم"؛ مما جسد سيادة الشعب الايراني الابي والثائر بقيادة قائده العظيم (ره).

كما يعيد شهر فبراير الى الاذهان ذكرى تاسيس المملكة العربية السعودية في 22 من الشهر ذاته للعام 1727م، على يد محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى.

انتهى ** ح ع