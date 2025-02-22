مستشار قائد الثورة : امريكا اكبر عدو للمقاومة

وافادت ارنا، ان ولايتي ادلى بهذا التصريح، في استقباله، الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية "زياد النخالة"، الذي يزور الجمهورية الاسلامية الايرانية على راس وفد يمثل الحركة.

وهنأ مستشار قائد الثورة، خلال اللقاء هذا، لمناسبة الانتصارات التي حققتها المقاومة الاسلامية في قطاع غزة؛ واصفا اياها "تجسيدا لارادة الشعب الفلسطيني وجبهة المقاومة، الحازمة بوجه الكيان الصهيوني".

ومضى ولايتي الى، ان "هذه الانتصارات مبعث فخر وامل لتحرير الاراضي المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة".

كما اعتبر مستشار قائد الثورة، ان "جبهة المقاومة ورغم كل الاحداث الاقليمية التي طالتها خلال العام الاخير، لكنها مازالت تاخذ بزمام المبادرة"؛ واصفا امريكا بانها "العدو الاكبر للمقاومة".

في المقابل، عبر الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي عن تقديره لمواقف الجمهورية الايرانية، "الداعمة بامتياز"، للمقاومة الفلسطينية، ونوه خلال اللقاء مع ولايتي في طهران اليوم، بالعزم والارادة القوية لجبهة المقاومة في مواصلة النضال ضد الكيان الصهيوني اللقيط.

واعتبر النخالة، الانتصارات الاخيرة التي حققتها جبهة المقاومة في فلسطين، بداية للمسيرة، واكد بان المقاومة ستواصل النضال حتى تحرير كامل القدس الشريف والاراضي الفلسطينية برمتها من براثن الكيان الصهيوني.

كما اكد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي على اهمية التماسك بين فصائل المقاومة؛ مشيدا بدور الجمهورية الاسلامية الرئيسي في هذا المسار، ومؤكدا بان هذا التماسك والاتحاد من شانه ان يفضي الى النصر النهائي ووضع نهاية لوجود الكيان الصهيوني.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء مع ولايتي اليوم، انتقد النخالة مواقف الدول العربية؛ مبينا ان تقاعس هذه الانظمة في مواجهة الامبريالية الغربية وامريكا، السبب الرئيسي وراء تعزيز ركائز الصهيونية في المنطقة.

انتهى ** ح ع