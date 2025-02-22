دبلوماسي ايراني سابق : مستقبل المقاومة سيكون أقوى

وأضاف دستمالجيان في حديث لوكالة "إرنا" : لقد حاول الكيان الصهيوني إجبار سكان غزة على الهجرة وإفراغ المنطقة من سكانها من خلال سياسة الأرض المحروقة، إلا أنه فشل في تحقيق هذا الهدف أيضاً.

وأكد، أن "إرادة الشعب تتغلب على القوة العسكرية للعدو، وأن المقاومة حركة ديناميكية ومتنامية".

وأضاف : رغم التقدم التكنولوجي الذي حققه الكيان الصهيوني، والدعم الواسع الذي تلقاه من الولايات المتحدة، فإن أنظمتها الدفاعية فشلت في وقف الهجمات الصاروخية للمقاومة.

وتابع الدبلوماسي الايراني السابق : لو لم تكن هناك مساعدات أمريكية، لانهار الکیان الصهيوني منذ اليوم الأول.

وأکد السفير الإيراني الأسبق في لبنان، أنه "رغم أن أميركا أطالت أمد الحرب وزادت من الجرائم المروعة، فإن إرادة الأمم هي التي انتصرت في النهاية".

انتهی**2054 / ح ع **