بیروت تستعد لإقامة مراسم تشييع السيد حسن نصر الله (رض)

وأفادت مراسل "إرنا" من موقع الحدث، أنه على بعد ساعات قليلة من بدء مراسم التشييع، تواصل بيروت التحضيرات لاقامة مراسم مهيبة تليق بالمقام الشامخ لسيد شهداء " السيد حسن نصر الله"، والشهيد "هاشم صفي الدين".

وحسب التقارير الواردة، فقد تزينت شوارع بيروت بصور الشهيدين الى جانب القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني، حيث یباشر أكثر من 5 آلاف من عناصر المقاومة في حزب الله، العمل على تنظيم هذه المراسم المهيبة.

وفي السياق ذاته، تستعد القرى الجنوبية اللبنانية لتسجيل مشاركة حماسية في مراسم تشييع رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشهيد السيد صفي الدين، والمقرر إقامتها يوم الاثنين في مسقط راسه مدينة "دير قانون النهر" جنوبي لبنان.

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