٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٥٣ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85759071
T T
٠ Persons

سمات

Dossier

بیروت تستعد لإقامة مراسم تشييع السيد حسن نصر الله (رض)

٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٥٣ م
رمز الخبر: 85759071
بیروت تستعد لإقامة مراسم تشييع السيد حسن نصر الله (رض)

طهران/22 شباط/ فبراير/ إرنا- اتستعد العاصمة اللبنانية بيروت، لإقامة مراسم تشييع سيد شهداء المقاومة الامين العام الشهيد لحزب الله لبنان "السيد حسن نصرالله" (رض)، ورئيس المجلس التنفيذ للحزب الشهيد "السيد هاشم صفي الدين".

وأفادت مراسل "إرنا" من موقع الحدث، أنه على بعد ساعات قليلة من بدء مراسم التشييع، تواصل بيروت التحضيرات لاقامة مراسم مهيبة تليق بالمقام الشامخ لسيد شهداء " السيد حسن نصر الله"، والشهيد "هاشم صفي الدين".

وحسب التقارير الواردة، فقد تزينت شوارع بيروت بصور الشهيدين الى جانب القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني، حيث یباشر أكثر من 5 آلاف من عناصر المقاومة في حزب الله، العمل على تنظيم هذه المراسم المهيبة.

وفي السياق ذاته، تستعد القرى الجنوبية اللبنانية لتسجيل مشاركة حماسية في مراسم تشييع رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشهيد السيد صفي الدين، والمقرر إقامتها يوم الاثنين في مسقط راسه مدينة "دير قانون النهر" جنوبي لبنان.

انتهى**9365 / ح ع **

٠ Persons

سمات

Dossier

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .