محافظ ميسان العراق يؤكد على توسيع العلاقات التجارية مع إيران

وصرح "راضي"، يوم السبت في لقائه مع محافظ خوزستان "محمدرضا موالي زادة" بمدينة أهواز (مركز محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد)، أنه لا يخفى على أحد بأن العلاقة بين العراق وإيران تقوم على أساس من التكافل والتضامن التاريخي والمعتقدات الدينية والمذهبية.

وأشار محافظ ميسان إلى أهمية العلاقات بين هذه المحافظة العراقية ومحافظة خوزستان لتسهيل حركة المسافرين من وإلى الزيارة الأربعينية؛ معربا عن أمله في تشكيل لجنة مشتركة ومعالجة جميع أوجه القصور، وتهيئة الظروف المناسبة لعبور الزوار.

ومن جانبه شدد محافظ خوزستان على توسيع العلاقات التجارية مع محافظة ميسان العراقية وتسهيل حركة المسافرين، وخاصة خلال الزيارة الأربعينية.

وأشار "موالي زاده"، في هذا اللقاء، إلى القواسم المشتركة بين إيران والعراق، قائلا : يمكن لمحافظتي خوزستان وميسان أن تتعاونا على نطاق واسع في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة العلاجية.

وأضاف : اليوم، أصبحت العلاقة بين البلدين إيران والعراق، أقوى بسبب الأربعينة الحسينية والحب لأهل البيت (عليهم السلام)، ونأمل بأن تكون زيارة محافظ ميسان لخوزستان أساسًا لمزيد من العلاقات التجارية والثقافية الثنائية.

وتابع هذا المسؤول الايراني : تم إعداد مسودة لمذكرة تفاهم بين محافظتي خوزستان وميسان، وسيتم توقيعها بعد المراجعة اللازمة وموافقة الطرفين؛ منوها بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي وتحسين الظروف المعيشية لموطني البلدين في المناطق الحدودية.

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