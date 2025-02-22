٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٢٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85759108
T T
٠ Persons

سمات

مساعد وزير الخارجية يعلن الافراج عن المواطن الايراني المعتقل في سجون هولندا

٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٢٢ م
رمز الخبر: 85759108
مساعد وزير الخارجية يعلن الافراج عن المواطن الايراني المعتقل في سجون هولندا

طهران / 22 شباط / فبراير / ارنا - اعلن مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غرب ابادي، الافراج عن احد الرعايا الايرانيين الذي كان يقبع في سجون هولندا، وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد طالبت باسترداده.

وكتب غريب ابادي في حسابه على منصة "اكس" للتواصل الاجتماع اليوم : ان المواطن الايراني "مهدي كياستي" الذي كانت امريكا تطالب باسترداده من هولندا بناء على اتهامه بالالتفاف على الحظر، سيصل البلاد خلال الساعات القادمة الى البلاد، وذلك بفضل متابعات وزارة الخارجية والسلطة القضائية ومنظمة استخبارات الحرس الثوري، في ايران، والتي افضت الى رفض مطلب واشنطن.

واضاف مساعد وزير الخارجية : خلال العام 2021 حيث كنت اتولى امانة لجنة حقوق الانسان الايرانية، تحدثت مع "فرانسيسكوس يوهان ماريا مولن"، سفيرة مملكة هولندا لدى ايران بهدف الافراج عن هذا المواطن الايراني.

انتهى ** ح ع

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .