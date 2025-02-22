مساعد وزير الخارجية يعلن الافراج عن المواطن الايراني المعتقل في سجون هولندا

وكتب غريب ابادي في حسابه على منصة "اكس" للتواصل الاجتماع اليوم : ان المواطن الايراني "مهدي كياستي" الذي كانت امريكا تطالب باسترداده من هولندا بناء على اتهامه بالالتفاف على الحظر، سيصل البلاد خلال الساعات القادمة الى البلاد، وذلك بفضل متابعات وزارة الخارجية والسلطة القضائية ومنظمة استخبارات الحرس الثوري، في ايران، والتي افضت الى رفض مطلب واشنطن.

واضاف مساعد وزير الخارجية : خلال العام 2021 حيث كنت اتولى امانة لجنة حقوق الانسان الايرانية، تحدثت مع "فرانسيسكوس يوهان ماريا مولن"، سفيرة مملكة هولندا لدى ايران بهدف الافراج عن هذا المواطن الايراني.

انتهى ** ح ع