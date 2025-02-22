٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٤١ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85759161
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نوري المالكي : أمريكا طلبت حل قوات الحشد الشعبي

٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٤١ م
رمز الخبر: 85759161
نوري المالكي : أمريكا طلبت حل قوات الحشد الشعبي

طهران /22 شباط/ فبراير/ إرنا- أكد زعيم ائتلاف دولة القانون العراقي "نوري المالكي"، أن أمريكا طلبت حل قوات الحشد الشعبي ودمجه مع القوات الأمنية، فيما أكد "ان الحشد الشعبي له دور أساسي في حفظ الأمن الداخلي للبلد".

وأوضح "المالكي" في تصريح له اليوم السبت، أن "تنفيذ هذا المخطط سيعرض البلد والوضع العام إلى الاهتزاز"؛ مشيرا إلى، أن "عدد أفراد الحشد الشعبي وصل إلى 260 ألف مقاتل".

وتابع : إن الحشد الشعبي يحتاج إلى إعادة نظر وتأهيل حتى يتحول إلى جهاز عسكري أسوة بالأجهزة الأمنية وأن يكون ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا؛ لافتا إلى، أن "قرار الرفض عراقي ولا توجد أي جهة خارجية تدخلت بهذا الأمر".

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، أشار رئيس الوزراء العراقي سابقا، بان "أمريكا طلبت من العراق اسكان أهل غزة في صحراء الأنبار، وهذا أمر مرفوض من الجانب العراقي والفلسطيني".

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/السومرية نيوز

 

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