حماس : المفاوضات لم تبدأ بعد و"إسرائيل" تمارس حربًا نفسية

وأوضح قاسم في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أن "الحركة قررت تسليم 6 رهائن دفعة واحدة بدلًا من تقسيمهم على مرحلتين كما كان مخططًا سابقًا".

وأشار، إلى أنه "كان من المقرر إطلاق سراح 3 رهائن هذا الأسبوع، يليهم 3 آخرون السبت المقبل، لكن تم تعديل الجدول الزمني استجابةً لطلب الوسطاء، في إطار ترتيبات جديدة تهدف إلى تسريع العملية".

وأكد المتحدث باسم حماس، أن "مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة لم تبدأ بعد، متهمًا إسرائيل بمحاولة فرض شروط جديدة ضمن ما وصفه بـ"الحرب النفسية".

وأضاف، أن "عدم التزام إسرائيل بالبروتوكولات الإنسانية المتفق عليها سيؤثر بشكل مباشر على مسار وتفاصيل المفاوضات المقبلة".

كما اتهم قاسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد تأخير انطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات لتحقيق مكاسب سياسية؛ مشيرًا إلى استغلاله الدعم السياسي من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كوسيلة ضغط.

واختتم قاسم تصريحاته بالتأكيد على استعداد الحركة للتعاون في أي ترتيبات إدارية تتعلق بقطاع غزة، بما يهدف إلى إنهاء الذرائع الإسرائيلية والمساهمة في تسهيل عملية إعادة الإعمار.

انتهی ** 2054 / ح ع**