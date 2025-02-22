مؤمني : التاكيد على تسريع مشروع شلمجة – البصرة السككي

جاء ذلك في تصريح لوزير الداخلية الايراني حول زيارته الاخيرة للعراق ومباحثاته مع رئيس وزراء هذا البلد، قائلا : لقد ابلغت السوداني تحيات ورسالة من رئيس الجمهورية الاسلامية "الدكتور مسعود بزشكيان"، كما تم (في هذا اللقاء) استعراض القضايا التي تهم البلدين.

واوضح مؤمني قائلا : ان الملفات المتعلقة بأمن الحدود، والزيارة الاربعينية والجرائم المنظمة، كانت ضمن المباحثات التي دارت في هذا اللقاء؛ لكن الامر الذي اكد عليه رئيس الوزراء العراقي ايضا، هو التسريع في وتائر تنفيذ مشروع السكك الحديد بين شلمجة والبصرة.

وتابع : لقد تقرر بأن يتخذ كل من البلدين الاجراءات التي تخصه في هذا المشروع المهم جدا، والذي يسهم في المصادقة والتنفيذ في الوقت المطلوب لهذا المشروع الذي يسهم في تعزيز الاواصر الثنائية وايضا تسهيل الزيارات للمواطنين الايرانيين والعراقيين.

انتهى ** ح ع