لاريجاني: الشهيد السيد حسن نصر الله بث الوعي واليقظة لدى شباب المنطقة

وأضاف لاريجاني في مقابلة مع التفزيون الايراني مساء السبت: "الشهيد نصر الله كان شخصاً منصفا جداً يقدّر الآخرين، ولم أر فيه مطلقاً أي جزمية أو فئوية. وهذا يعني أنه رغم أنه خلق أعظم قوة مقاومة، إلا أنه كان يقدّر الآخرين أيضاً، على سبيل المثال، اتحد مع الجنرال عون".

وأكد أن الشهيد نصرالله كان رجلاً أخلاقياً، وقال: "ربما كان لي معه أكثر من عشرين لقاءً استغرقت كل منها من ثلاث إلى خمس او ست ساعات، ولكنني لم أره يسيء إلى من كانوا أيضاً أعداءه، وكان ينتقد باحترام".

وتابع لاريجاني: "الشهيد نصر الله كان ناضجاً وماهراً جداً وعلى مستوى السياسي المسلم".

*"إسرائيل" وصلت إلى أقصى درجات الإذلال في مواجهة حماس

وقال مستشار قائد الثورة الاسلامية: ان الكيان الإسرائيلي قد وصل إلى أقصى درجات الإذلال في مواجهة حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة.

واضاف لاريجاني ، "بالمناسبة، هناك وجهة نظر في بعض التعليقات داخل الكيان الإسرائيلي مفادها أنه يجب علينا التأكد من أن قضية تبادل الأسرى مع حماس لا تتحول إلى استعراض قوة ثانٍ، لذلك يطلقون باستمرار تهديدات فارغة بأنهم قد يقصفون أو يقومون بأي عمل آخر، رغم أنهم يدركون أن كل هذه الكلمات هي حرب نفسية وأن أحداً لا يعيرها اهتماما".

وتابع: "أعتقد أن تشييع جثمان الشهيد السيد حسن نصر الله سيكون عظيماً جداً لأن الشهيد نصر الله له مكانة في قلوب الناس في لبنان وفي بلدان العالم. طبعاً، جعلوا من الصعب على البعض السفر إلى لبنان حتى لا يحصل حدث كبير يعكس التعاطف الشعبي الكبير مع الشهيد نصر الله، ولكنهم لن يحققوا أية نتيجة بمثل هذا العمل، كما لم يتمكنوا من تحقيق شيء في غزة".

وقال لاريجاني: "أهم ما قاله نتنياهو بشأن غزة هو ضرورة القضاء على حماس. ولكن هل تم القضاء على حماس الآن؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمع أي مجموعة تتبادل إسرائيل الأسرى؟. وعلى وجه الخصوص، فإن المشاهد التي ظهر فيها أعضاء حماس بالزي العسكري خلال عملية تبادل الأسرى لم تبقِ أي ماء وجه لإسرائيل. وهذا الوضع قائم أيضاً بالنسبة لحزب الله في لبنان.

وتابع: إنه منتهى الإذلال ان يلقي كيان كل هذا الكم الهائل من القنابل في منطقة محددة ويتحدث كثيرا، لكنه في النهاية اصبح في هكذا موقف وفشل. نعم استشهد الكثير من الفلسطينيين على يد الصهاينة، لكن حركة حماس باقية لحد الآن، وأفعالها تظهر أنها بفضل تنظيمها القوي تقوم بتسليم الأسرى الإسرائيليين أحياء للصهاينة، وبالتالي يتضح أن حماس لديها أماكن آمنة.

وأضاف : "لقد أصبح المشهد السياسي في العالم غير عادل وغير معقول تمامًا، مثل الوضع الذي نشأ في أمريكا نفسها. في وقت من الأوقات، قالوا إن السياسة يجب أن تراقب حرية الاقتصاد حتى لا ينحرف عن مساره، لكنهم الآن خلقوا حكمًا اوليغارشيا (حكم الاقلية)".

وقال: «لقد جلبوا أغنى أغنياء العالم للإشراف، وهذا يعني أن نظرية الديمقراطية انقلبت تماما، أي أصبحت مبتذلة، وهذا هو الحال في العالم».

وأضاف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: سمعت ذات مرة الشهيد السيد حسن نصر الله يقول: إذا شعرت ذات يوم أن الشعب الإيراني تعرض لعدوان عسكري فإنني سأقاتل عاشورائيا.

وتابع لاريجاني: "الشهيد السيد حسن نصر الله كان وفيا جداً للشعب الإيراني وكان يقول إنه لن يتسامح مع الظلم والعدوان على الشعب الإيراني، وهذا هو المثل الأعلى نفسه الذي كان الإمام الخميني (رض) يحمله أيضاً".

وأكد أننا سنشهد غداً تشييعاً مهيباً للشهيد السيد حسن نصر الله، وقال: "الشهيد السيد حسن نصر الله كانت له شعبية خاصة عند الجميع وكان إنساناً عظيماً جداً. كان من الشخصيات التي ضحت بحياتها لإنقاذ البشرية من الظلم والجور، وقام بأعمال عظيمة".

وقال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران: إن الشهيد السيد حسن نصر الله كان مهتمًا بمصير البشرية جمعاء.

وتابع لاريجاني: "نحن نعيش في عصر تقع فيه أحداث تغيرت 180 درجة مقارنة بالقرن الثامن عشر، عندما تأسست الديمقراطية في الغرب مثلا، لكنهم يقولون نحن أيضا ندافع عن الديمقراطية والحرية".

واعتبر ان المستغرب حقا ، موقف الغرب المتناقض تماما تجاه لبنان والكيان الصهيوني ، اذ يجري التاكيد على تزويد الكيان بكل انواع الاسلحة فيما يقال بان لبنان يجب تجريده تماما من السلاح وهو ما لا يستطيعون فعله بالطبع، ولكن انظروا إلى مدى غرابة هذه النظرية برمتها.

*أميركا والكيان الصهيوني خلطا بين السياسة وإدارة العقارات

وأضاف مستشار قائد الثورة الإسلامية: إن الشعب المصري لا يقبل بخطط دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني؛ هل يمكن تهجير مليونين من البشر الجرحى ولكن ذوي العزم والارادة من أرضهم؟.

وتابع مؤكدا أن الحركة الفكرية للمقاومة تنتشر في العالم، قائلا: "هذه الحركة المقاومة لن تتوقف بالوعود والتهديدات المادية".

واعتبر لاريجاني ان اميركا والكيان الصهيوني خلطا بين السياسة وادارة العقارات واضاف: "لقد اطلقوا كلاما كبيرا ويتساومون على ادناه. وهم أنفسهم يعلمون أن خطة تهجير الشعب الفلسطيني غير قابلة للتنفيذ".

انتهى ** 2342