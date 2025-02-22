مناورات "ذوالفقار" .. تحديث عتاد الجيش الايراني بما يتناسب مع التكتيكات الحديثة

وشرح العميد شيخ المرحلة التكتيكية من المناورة، قائلا: "في هذه المرحلة من المناورة، شاهدنا تنفيذ عمليات الدفاع الساحلي من قبل القوات الخاصة التابعة للقوة البحرية للجيش".

وأضاف: "في هذه العملية، استهدفت قواتنا الأهداف المتحركة للعدو المفترض، المعروفة باسم القوة البرتقالية، في النقاط المحددة، وتم استعراض حجم وتركيب النيران باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة. وكان التركيز الرئيسي في هذه العملية على مراقبة الساحل والدفاع عنه، وتحديد المسارات المحتملة لتسلل العدو، وإنشاء كمائن في النقاط الحساسة".

وأوضح المتحدث باسم المناورات أن "القوات الخاصة البحرية للجيش، من خلال تحديد دقيق للأماكن المحتملة لتسلل العدو، تمكنت من تحديد المواقع المناسبة للمواجهة. هذه النقاط هي المحاور الوحيدة التي يمكن للعدو استخدامها للتسلل، حيث أن الأجزاء الأخرى من الساحل لا تسمح بدخول السفن الثقيلة. لذلك، تم تصميم هذه الكمائن مسبقًا ونشرها في جميع أنحاء منطقة المناورات".

وأشار العميد شيخ إلى استخدام التكتيكات الحديثة والخدع العملياتية، مؤكدًا أن "أحدى أهم ميزات هذه المرحلة من المناورة هو استخدام عوامل الخداع التكتيكي التي نفذتها القوات الخاصة".

وأضاف: "هذه التكتيكات فاجأت العدو وبددت تركيزه عن النقاط الرئيسية للعمليات. إن تنفيذ العمليات المضادة في عدة نقاط في وقت واحد يسبب ارتباكًا للقوات المهاجمة ويمنعها من اتخاذ قرارات سريعة والرد بفعالية".

وأكد المتحدث باسم المناورات أنه "بينما تم تنفيذ العمليات في هذه الليلة في منطقة معينة، كانت قواتنا تشارك في عمليات أخرى في مناطق مختلفة في نفس الوقت، مما يدل على التخطيط الدقيق والتغييرات التكتيكية مقارنة بالمناورات السابقة".

وأشار الى استخدام المعدات الجديدة ودور التقنيات الحديثة في تعزيز القدرات القتالية للجيش، قائلًا: "تم تحديث أسلحتنا ومعداتنا في هذه المناورات وتنسيقها مع التكتيكات الحديثة. الابتكار الرئيسي في هذه المناورات هو طريقة استخدام المعدات والتنسيق في تنفيذ العمليات المتسلسلة".

وتابع العميد شيخ: "الليلة شاهدتم جزءًا فقط من هذه القدرات في المنطقة العامة للمناورات، ولكن في المراحل القادمة، ستستمر هذه العمليات بشكل متواصل وخطوة بخطوة من البحر نحو البر".

واختتم قائلًا: "غدًا سيتم تنفيذ العمليات خلال النهار في هذه المناورات، وستستمر المراحل اللاحقة حتى تحقيق الأهداف النهائية. نأمل أن تسهم هذه التمارين العسكرية الكبرى في تعزيز القدرات الدفاعية والردعية للبلاد بشكل أكيد.

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