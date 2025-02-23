حشود جماهيرية ضخمة تصل إلى الضاحية للمشاركة بالتشييع العظيم للشهيدين نصرالله وصفي الدين

وافاد موقع العهد الاخباري انه في الموازاة، تصل وفود كبيرة وحاشدة من مختلف الدول العربية والأجنبية للغاية نفسها.

ولم تثنِ العاصفة الثلجية البقاعيين عن التوجه بسياراتهم الخاصة وما توفر من وسائل النقل من باصات ومركبات، إلى بيروت والضاحية الجنوبية للمشاركة في مراسم التشييع في مدينة كميل شمعون الرياضية اليوم الأحد.

هذا ولوحظ بشكل لافت المبادرات الشعبية التطوعية لنقل الراغبين بالمشاركة في التشييع، وعلّق أحد الوافدين من بعلبك على المشهدية بالقول: "يوم غد عين على السماء وكرم الله وعطائه وخيره، وعين على من اختاره الله شهيدًا لاستضافته عند مليك مقتدر".

ويقيم المشاركون المضائف على الطريق المؤدية إلى المطار ومنه، تكريمًا لسيد شهداء الأمة، كما رفعت يافطات باللونين الأسود والأصفر وكلمات تعبر عن الوجع والحزن والثبات في هذه المناسبة.

كذلك رفع العلم اللبناني وأعلام حزب الله إضافة إلى شعارات من وحي المناسبة، وتبث خطابات للشهيد السيد حسن نصرالله وتقام مجالس العزاء على جانبي الطريق.

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