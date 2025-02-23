القانوع: لا يمكن أن ننسى دعم السيد حسن نصر الله لفلسطين

وقال الناطق باسم حركة (حماس) "عبد اللطيف القانوع"، في تصريح لمراسل إرنا، اليوم الأحد، إننا نستحضر سماحة السید حسن نصرالله کل معاني التضحية والفداء والعطاء وأیضا سیرته ومسیرته الحافلة بالتضحیات من أجل تحریر القدس والمسجد الأقصی المبارك والمواقف المشرفة التي دعمت الشعب الفلسطیني واسندت المقاومة الفلسطینیة في معرکة طوفان الأقصی ضد هذا الاحتلال المجرم.

وأضاف القانوع: بقى السید حسن نصرالله رحمة الله علیه علی خط الجهاد والمقاومة مع الشعب الفلسطیني ومع المقاومة الفلسطینیة حتی النفس الأخیر مساندا ومدافعا عن هذه القضية وعن حقوق شعبنا وتطلعاته العادلة.

وأوضح: اسنادا السید حسن نصرالله رحمة الله علیه اعلامیا وعسکریا للمقاومة الفلسطینیة ضد الاحتلال الصهیوني مقدر عند اسناد الشعب الفلسطیني ولا یمکن أن یسقط من التاریخ ولن یسقط من الذاکرة المقاوة ضد هذا العدو بکل فصائلها والمقاومة في کل المنطقة هي ماضية مع کل الأحرار لطرد هذا المشروع الصهیوني في المنطقة حتی دحر وزواله عن الأرض الفلسطینیة وارضنا العربیة.

واستطرد: اغتیال الشهید السید حسن نصرالله لم یضعف المقاومة الفلسطینیة والقائد یخلفه ألف قائد ولما یزید المقاومة في فلسطین وفي لبنان وفي المنطقة الاصرار من کل قوی المقاومة وتصمیم علی المضى قدما بکل شجاعة ورباط الجأش للسیر علی درب الأوفیاء ودرب الشهدا وللسیر علی طریق تحریر القدس والصمود والمقاومة حتی ازالة هذه الغدة السرطانية من کل أرجاء المنطقة العربية باذن الله سبحانه وتعالی.

وأضاف: السید حسن نصرالله حمل في عقله وفي قلبه القضیة الفلسطینیة فکره کان یعبر عن القضیة الفلسطینیة وانتصار للقضیة الفلسطینیة وقلبه أیضا کان معلق بالشباب المجاهد في القطاع غزة وکان مساندا لشعبنا بالکلمة والقول السدید والرأی الرشید وایضا کان مساندا لشعبنا بضربات حزب الله من لبنان الشقیق في أسناد المقاومة في معرکة طوفان الاقصی.

وقال: مقاومة السید واسناده للمقاومة في معرکة طوفان الاقصی هي تمثل کل أحرار العالم سواء کانوا سنة أو شیعة أو مسیحیین أو حتی الیهود من اللذین ناصروا الشعب الفلسطیني في أرجاء العالم اللذین تبنوا خیار مقاومة هذا العدو المجرم ومقاومة هذه الغدة السرطانية في المنطقة العربیة ویؤکدون ویدعمون حق الشعب الفلسطیني في مقاومة الاحتلال والمقاومة هي حق مشروع کفلته کل القوانین وکل الأعراف الدولية.

تجد الإشارة إلى، من المقرر أن يتم تشييع جثماني الشهيدين السيد حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله في لبنان والسيد هاشم صفي الدين نائبه في جنوب لبنان اليوم الأحد 23 شباط/فبراير 2025.

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