إغلاق 12 محافظة عراقية لتشييع جثمان الشهيد السيد حسن نصرالله

وأعلنت وسائل إعلام عراقية أن محافظي محافظات بغداد وذي قار والديوانية وميسان والمثنى وبابل وديالى وواسط وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والبصرة أعلنوا الأحد عطلة رسمية في المحافظات.

وكانت البصرة آخر محافظة تعلن اليوم الأحد عطلة رسمية.

وأعلن محافظ البصرة، اليوم الأحد، عطلة رسمية بعد خروج المواطنين إلى الشوارع احتجاجاً على عدم إغلاق المحال التجارية اليوم الأحد.

كما ستقام اليوم الأحد، مراسم تشييع رمزية للشهيدين السيد "حسن نصر الله"، والسيد "هاشم صفي الدين"، في عدد من المدن العراقية.

وتشكل مراسم إحياء ذكرى قادة المقاومة برنامجاً آخر للأمة العراقية اليوم الأحد لإحياء ذكرى شهداء المقاومة.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثماني الشهيدين الأمين العام السابق لحزب الله في لبنان السيد "حسن نصر الله"، ونائبه السيد "هاشم صفي الدين"، في جنوب لبنان اليوم الأحد، 23 شباط/فبراير 2025.

تجدر الإشارة إلى أنه استشهد الأمين العام لحزب الله السيد "حسن نصر الله"، في 27 أكتوبر 2024 في هجوم إرهابي شنه الكيان الصهيوني على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

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