عراقجي: تشييع الشهيدين نصرالله وصفي الدين سيثبت أن المقاومة حية وستحقق النصر الإلهي

وقال عراقجي في مؤتمره الصحافي في مطار بيروت الدولي اليوم الأحد، قبل المشاركة في مراسم تشييع الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين: إن التشييع المهيب وتشييع هذه الجنازة اليوم سوف تظهر، والعالم أجمع سيرى، أن المقاومة حية وأن حزب الله حي.

واضاف: جئت اليوم نيابة عن جمهورية الإسلامية في إيران ونيابة عموم الشعب الإيراني للمشاركة في هذا التشييع المهيب لهذه الشخصية العظيمة للسيدين العظيمين الشخصيتين اللتاني بذلتا جهودا عظيمة لتحرير هذه البلاد وللمقاومة، وجئت للمشاركة إلى جانب الشعب اللبناني في هذا اليوم.

وصرح: إن مسيرة المقاومة ستستمر، وكما حققت انتصارات كثيرة حتى الآن، فإنها ستحقق النصر النهائي أيضا.

وتابع قائلا: سيحضر رئيس مجلس الشورى الإسلامي " محمد باقر قاليباف"، أيضا في وقت قريب والكثيرمن الشعب الإيراني والمقامات العالية في إيران والمسؤولين كان لديهم رغبة كبيرة في أن يكون إلى جانب الشعب اللبناني خلال هذه المراسم العظيم.

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