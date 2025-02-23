رئيس الوزراء اليمني: سيعرف العالم أجمع من هو حزب الله

وقال "الرهوي" في تصريح لوكالة يونيوز للأخبار: بأن العالم أجمع سيعرف من هو حزب الله من خلال التشييع المهيب للشهيدين القائدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في العاصمة اللبنانية بيروت.

واضاف: شهيد الأمة وشهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله وإلى جانبه رفيقه السيد هاشم صفي الدين، يمثلان رموز للحرية والاستقلال ونصرة الحق والوقوف ضد الباطل.

وقال حول مكانة السيد حسن نصر الله لدى اليمنيين: السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه له مكانة خاصة في قلوب اليمنيين وقد عبروا عن ذلك من خلال المسيرات والمظاهرات التي تتم يوم الجمعة في كل أسبوع.

ووجه الرهوي رسالة خاصة لجمهور ومنتسبي حزب الله قال فيها: نقول لجمهور حزب الله ولمنتسبي حزب الله، سيفهم العالم ويعرف من هو السيد حسن من خلال التشييع المهيب الذي يحدث له وعليكم أن تثقوا بأن دماء الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين هو بمثابة قوة دفع لكم والتي تعطيكم مزيد من الصبر والصمود لمواجهة بعض الأعاصير العاتية التي قد تمر عليكم لكنها سرعان ما تنتهي وستتجاوزونها بإذن الله.

وأضاف:السيد حسن نصرالله رمز عالمي تستمدون منه القوة والصبر وقد ترك السيد حسن نصرالله تراثا عظيماوعليكم أن تنهلوا منه لكي يعطيكم مزيد من القوة.

وقال الرهوي عن مايروج له البعض عن خسارة حزب الله بعد استشهاد قادته: ما نراه هو أنه كلما قدم الحزب قادته شهداء كلما ازداد صلابة وقوة، مبيناً بأن حزب الله هو الذي ركع “إسرائيل” ومرغ أنفها في التراب، مضيفاً بأن حزب الله أصبح اليوم قوة إقليمية تناصر كل المستضعفين وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني.

انتهی**1426