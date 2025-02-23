بقائي: وجود الوفد الإيراني في بيروت دليل على استمرار الدعم للمقاومة المشروعة

وقد وصل صباح اليوم الاحد الى بيروت، وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي والوفد المرافق له للمشاركة في مراسم تشييع ووداع شهداء المقاومة، الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله، و رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشهيد هاشم صفي الدين.

وفي تصریح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الايرانية (إرنا)، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية " اسماعيل بقائي" إلى حضور الوفد الإيراني بمراسم تشييع قادة المقاومة، وقال: ان حضور وفد إيراني رفيع المستوى في مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد السيد هاشم صفي الدين، اللذين يمثلان عامودي المقاومة في حزب الله ، هو دليل على تأكيد موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استمرارها بدعم المقاومة المشروعة للبنان وفلسطين ضد العدوان والاحتلال.

وبالاشارة الى زيارته الأخيرة الى بيروت، قال بقائي:منذ حوالي خمسة أشهر، قمت بزيارة لبنان برفقة معالي وزير الخارجية، وحينها كان وقتا صعبا للغاية بالنسبة للشعب اللبناني، الذي كان يتعرض باستمرار لقصف وعدوان الكيان الصهيوني.

وعن الحضور الكبير للشعب اللبناني في مراسم التشييع اليوم،ذكر بقائي: اليوم، وفي طريقنا من مطار بيروت الى مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ينبهرالمرء حقا بعظمة وبصيرة الشعب اللبناني ومحبي المقاومة.

وفي هذا السياق، تابع بقائي: استغرق وصولنا الى السفارة وقتا طويلا لأن الحشود المتجمهرة والمتوجهة نحو مكان التجمع لبدء مراسم التشييع وحاملة أعلام حزب الله والأعلام اللبنانية تسبب زحمة مرور شديدة. بالفعل، هذا الصمود والثبات مدرسة حقا وأسطوري إلى حد ما.

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