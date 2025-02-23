ازاحة الستار عن لوحة الفنان الايراني "حسن روح الأمين" في مراسم تشييع سيد المقاومة

وعبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ، ازاح الفنان التشكيلي الايراني " حسن روح الأمين"، الستار عن اللوحة الرقمية "شاهدة" بمناسبة تشييع ووداع سيد المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله.

وعن هذه اللوحة ، كتب الفنان روح الامين: "بمناسبة تشييع ووداع سيد المظلومين، لوحة رقمية "شاهدة" مهداة للقلوب المحترقة حزنا على فقد سيد المقاومة".

وفي وقت سابق، ومن مقر الامم المتحدة بنيويورك، اصدر رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة 27 ايلول/سبتمبر وبدعم من الولايات المتحدة، أمرا باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونتيجة لهذا الأمر قصفت المقاتلات الصهيونية مساء الجمعة، المناطق السكنية في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية بشكل عنيف ومتواصل، وقد اعلنت بعض مصادر الكيان الصهيوني أن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذته 8 إلى 12 مقاتلة من نوع إف- 35 ألقت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن كل منها طنا من المتفجرات الامريكية.

هذا وقد اعلن حزب الله في لبنان في بيان له يوم السبت 28 ايلول/سبتمبر عن ارتقاء امينه العام سيد المقاومة السيد حسن نصرالله شهيدا على طريق القدس.

وتقام مراسم تشييع الشهيدين ؛الأمين العام السابق لحزب الله في لبنان السيد" حسن نصر الله"، ونائب الامين العام لحزب الله السيد" هاشم صفي الدين" ، اليوم الأحد في بيروت.

انتهى**ر.م