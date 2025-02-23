غارات إسرائيلية تستهدف بلدات عدة جنوبي لبنان

وأفاد مراسل الميادين عن غارة إسرائيلية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة النهر بين بلدتي الحلوسية والزرارية.

هذا وشن الاحتلال غارة جوية على جرود الهرمل، في البقاع شرقي لبنان بحسب مراسلنا في البقاع.

كما استهدف الاحتلال، مساء أمس السبت، بلدة قوسايا في البقاع شرقي لبنان، بغارة حربية.

وعلى الحدود، أحرق "جيش" الاحتلال سيارة في أطراف بلدة حولا الجنوبية، بعد اطلاق النار عليها، دون وقوع إصابات.

ويشيع حزب الله، اليوم الأحد، قائده التاريخي، السيد الأمة حسن نصر الله وأمين عامه أيضاً السيد هاشم صفي الدين، في مراسم حاشدة.

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