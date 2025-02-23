٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٠ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85759870
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Dossier

غارات إسرائيلية تستهدف بلدات عدة جنوبي لبنان

٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٠ م
رمز الخبر: 85759870
غارات إسرائيلية تستهدف بلدات عدة جنوبي لبنان

طهران/ 23 شباط/فبراير/إرنا- شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدتي القليلة وأنصار والمنطقة الواقعة بين جناتا وباريش ومعروب جنوب لبنان.

وأفاد مراسل الميادين عن غارة إسرائيلية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة النهر بين بلدتي الحلوسية والزرارية.

هذا وشن الاحتلال غارة جوية على جرود الهرمل، في البقاع شرقي لبنان بحسب مراسلنا في البقاع.

كما استهدف الاحتلال، مساء أمس السبت، بلدة قوسايا في البقاع شرقي لبنان، بغارة حربية.

وعلى الحدود، أحرق "جيش" الاحتلال سيارة في أطراف بلدة حولا الجنوبية، بعد اطلاق النار عليها، دون وقوع إصابات.

ويشيع حزب الله، اليوم الأحد، قائده التاريخي، السيد الأمة حسن نصر الله وأمين عامه أيضاً السيد هاشم صفي الدين، في مراسم حاشدة.

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