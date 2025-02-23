حجة الاسلام أختري: مهمتي تمثيل قائد الثورة الاسلامية ونقل تعازيه ومواساته للشعب اللبناني

وفي تصريح له من بيروت، قال حجة الاسلام والمسلمين "محمد حسن أختري" : هذا يوم حزين وتاريخي، يوم مواراة الجثمان الطاهر والمقدس لشهيد المقاومة الجليل حجة الإسلام والمسلمين العلامة السيد حسن نصر الله، كما أتقدم بالتعازي إلى كل الشعب اللبناني واحرار العالم و جمهور حزب الله والمقاومة.

واضاف حجة الاسلام اختري: تم تكليفنا نيابة عن وباسم قائد الثورة الاسلامية للمشاركة في مراسم التشييع ولتقديم واجب التعازي والمواساة للشعب اللبناني.

ورأى بأن مراسم التشييع والوداع هذه ستكون علامة تاريخية وتظهر مرة أخرى أن الشعب اللبناني وانصار ومحبي السيد حسن نصر الله والمقاومة من 80 دولة سيصنعون ملحمة كبيرة بحضورهم الكبير .

وباسم قائد الثورة الاسلامية ، اكد حجة الاسلام اختري ان " هذا الحضور الكبير يدل على مكانة وشعبية وعظمة هذا الشهيد الكريم الذي أفنى حياته في الجهاد والتضحية والايثار من أجل المقاومة حتى الرمق الاخير من حياته."

وتابع : "وفقا لسماحة ایة الله العظمی الخامنئي ، فإن هذ اليوم سيثبت مدى اهتمام الناس وحبهم لهذه الشخصية العظيمة، وعلى الرغم من أنه سيتم دفن جثمانه، إلا أن روحه ومدرسته ستظلان رمزا للجهاد والمقاومة."

واضاف حجة الاسلام اختري ان الأعداء حاولوا منع ملايين الأشخاص من الحضور من خلال إنشاء الحواجز والمعوقات مثل مشاكل التأشيرات وقيود الطيران، ولكن مازالت الحشود من 80 دولة، بما في ذلك اليمن والعراق والبحرين و إيران تتدفق للمشاركة في هذه المراسم.

ومضى يقول ان هذه الملحمة التاريخية قد اثبتت أهمية المقاومة والصمود وروح السيد حسن نصر الله الجهادية ستستمر والأعداء يخافون من هذه العظمة.

انتهى**ر.م