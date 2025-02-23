الشيخ الخزعلي: اننا سائرون في طريق المقاومة

وألقي سماحة الشيخ قيس الخزعلي كلمة بمناسبة تشييع الشهيد الأقدس السيد حسن نصرالله ورفيق دربه الشهيد هاشم صفي الدين، وقال: إننا نودع اليوم بكل إجلال وإكرام رجلا عظيما بعظم الجهاد والتضحية التي قدمها إعلاء للدين ونصرة للمستضعفين ودفاعا عن المظلومين.

وأضاف أننا نجدد العهد لك يا سيد المقاومة وعزها وفخرها أننا سائرون في طريقك حتى نحقق نحن أو من يكمل طريقنا الوعد بالنصر النهائي علي الكيان اللقيط.

وتابع قائلا: السلام علیك یا نصر الله وعلى الشهداء الذين استشهدوا معك وعلى الشهداء القادة الذين استشهدوا قبلك.

ويتم تشييع جثماني الشهيدين الأمين العام السابق لحزب الله في لبنان السيد "حسن نصر الله"، ونائبه السيد "هاشم صفي الدين"، في جنوب لبنان اليوم الأحد، 23 شباط/فبراير 2025.

تجدر الإشارة إلى أنه استشهد الأمين العام لحزب الله السيد "حسن نصر الله"، في 27 أكتوبر 2024 في هجوم إرهابي شنه الكيان الصهيوني على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

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