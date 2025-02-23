إعلامي في قناة "العهد" العراقية: حزب الله والشهيد السيد حسن نصر الله خالدان

وقال الإعلامي ومدير مكتب قناة "العهد" العراقية في طهران" هاني الخاطر" من خلال حضوره في استوديو البث المباشر لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإیرانیة (إرنا) بشأن مراسم تشييع جثمان الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين: اليوم، دخل نحو 200 ألف مواطن عراقي إلى لبنان للمشاركة في مراسم تشييع شهداء المقاومة وإن مواكب عراقية تقدم خدماتها في تشييع جثمان شهداء المقاومة في بيروت وبحسب الإحصائيات المنشورة، يتواجد في بيروت أشخاص وشخصيات من نحو 81 شخصاً في البلاد.

وقال: لقد حاول الأعداء وراء قطع خطوط الاتصال بين المقاومة بما فيها الحشد الشعبي في العراق ومقاومة لبنان وسوريا واليمن، لكنهم فشلوا.

وأضاف: إن هدف الشهيد السيد حسن نصر الله، کان الدفاع عن لبنان ومقاومة هذا البلاد وفلسطين وقال السيد حسن نصر الله في إحدى خطبه أثناء الحرب بين السعودية واليمن: لا ينبغي لمسلم أن يقاتل مسلماً.

وقال إن حضور عدد كبير من الناس في مراسم تشييع شهداء المقاومة یجسد انتصار لبنان والمقاومة والشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين واليوم تضطر وسائل الإعلام الغربية إلى تغطية المراسم بسبب حضور عدد كبير من الناس.

وتابع قائلا: المواكب التي شاركت في مراسم الأربعين الحسیني (ع) حاضرة اليوم في مراسم تشييع جثمان شهداء المقاومة وتقدم الخدمات.

وقال: حزب الله موجود والسيد حسن نصر الله خالد أيضاً، واستمرار مسيرة ومدرسة هذين الشهيدين یقع علی عاتق شعوب المنطقة ومحور المقاومة وستستمر حتماً.

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