الشيخ قاسم : السيد العزيز قاد المقاومة الى الأمة وقاد الأمة الى المقاومة

واضاف الشيخ قاسم، في كلمته خلال مراسم تشييع الامين العام الشهيد لحزب الله السيد حسن نصر الله (رض)، وخلفه، رئيس المجلس التنفيذي للحزب الشهيد السيد هاشم صفي الدين (ره) : ان العدو "الاسرائيلي" لم يستطع التقدّم بسبب المقاومة وصمودها وعطاءاتها؛ مشددا على ان "المقاومة موجودة قوية عددًا وعدّة"، وان "اسرائيل" لاستتطيع أن تستمرّ في احتلالها وعدوانها.

ومضى الى القول : نحن أبناء الإمام الخامنئي، والإمام الخميني، والإمام موسى الصدر، والسيد عباس الموسوي، والسيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين؛ مردفا، بانه "لا يمكن لأحد أن يطلب منا أن ننكشف وأن نقدم ما لدينا من قوة، وسنُمارس عملنا في المقاومة نصبر أو نُطلق متى نرى مناسبًا.. والمقاومة تُكتب بالدماء ولا تحتاج الى الحبر على الورق".

وفي جانب من كلمته بالمناسبة اليوم، وجّه الامين العام لحزب الله، خطابه الى الامريكيين قائلا : اعرفوا أيها الأميركيون، أنه إذا كنتم تحاولون الضغط على لبنان فلم تتمكنوا من تحقيق أهدافكم، وأنصحكم بأن تكفّوا عن هذه المؤامرات.

كما وجَّه الشيخ قاسم تحيّة للحشود المشاركة في تشييع الشهيدين "سيّد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين"، قائلا : أخاطبكم باسم أخي وحبيبي السيد حسن نصر الله، السلام عليكم يا أوفى وأكرم وأشرف الناس ويا من رفعتم رؤوسنا عاليًا".

وأضاف : نودّع اليوم قائدًا تاريخيًا استثنائيًا وطنيًا وعربيًا إسلاميًا يمثل قبلة الأحرار في العالم"، لافتًا إلى أنَّ "السيد حبيب المقاومين وجهته فلسطين والقدس وهو الذي ساهم في إحياء هذه القضية.

وتحدّث الامين العام لحزب الله، عن سيرة السيد نصر الله، مبينا "ان السيد العزيز قاد المقاومة الى الأمة وقاد الأمة إلى المقاومة، وذاب في الإسلام والولاية، واستشهد في الموقع المتقدّم"؛، مشددًا على، أنَّ "السيد باقٍ في خط سيره وجهاده وأنت حيّ فينا، وسنحفظ الأمانة وسنسير على هذا الخطّ".

وأضاف مخاطبا السيد نصر الله (رض) : أنت القائل، "هذا الطريق سنُكمله جميعًا حتى لو قُتلنا جميعًا"، وإنّا على العهد يا نصر الله.. يا سيّدنا القيادات موجودة والمقاومين موجودون والشعب موجود".

كما عبّر عن افتقاده للشهيد السيد صفي الدين، وتوجّه بالتعزية والتبريك الى "عوائل السيديْن الجليليْن ومن استشهد برفقتهما وشهداء المقاومة وللمنتمين والمُحبّين".

وحيا الشيخ قاسم، الاسرى في سجون الاحتلال، بالقول : لن نترككم عند العدو وسنقود كلّ الضغوطات اللازمة للإفراج عنكم.

وعن الحشود الجماهيرية المشاركة في مراسم تشييع الشهيدين، اكد، بان "الحشد اليوم هو تعبير عن الوفاء الذي قلّ نظيره في تاريخ لبنان".

وحول إسناد قطاع غزة، قال الامين العام لحزب الله : معركة إسناد غزة، هي جزء من إيماننا بتحرير فلسطين، وواجهنا الكيان "الاسرائيلي" والطاغوت الأكبر "أميركا" التي حشدت كل إمكاناتها لمواجهة محور المقاومة الذي التفّ حول غزة وفلسطين.

وتساءل الشيخ قاسم "مدّعي السيادة" : كيف تكون السيادة مع هذا الاحتلال المستمرّ؟؛ مؤكدا بان "حزب الله سيتابع تحرّك الدولة لطرد الاحتلال دبلوماسيًا".

وقال، أنَّ "حزب الله وحركة أمل كانا في متن تركيبة البلد"؛ مجددا التاكيد على "تحالف حزب الله مع حركة أمل، وتابع : لا تفكّروا أن تلعبوا بيننا ونحن واحد في الخيارات وسنبقى معًا إن شاء الله.

واكد على، أنَّ "المقاومة أساس وهي خيارنا الإيماني والسياسي ما زال الاحتلال موجودًا، ونمارس حقنا في المقاومة بحسب تقديرنا للمصلحة والظروف ونناقش لاحقًا استفادة لبنان من قوته عندما نناقش الاستراتيجية الدفاعية".

وأشار قاسم إلى، أنَّ "حزب الله سيواجه مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب التهجيري" موضحا بأنَّ "الحزب سيشارك في بناء الدولة القوية ونهضتها، مع حرصه على مشاركة الجميع في بناء الدولة والوحدة الوطنية والسلم الأهلي".

وشدَّد الأمين العام لحزب الله على، أنَّ "الحزب متمسك بإخراج المحتل واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار وإقرار خطة الانقاذ والنهضة السياسية والادارية والاجتماعية بأسرع وقت".

كما توجه بالشكر الى قائد الثورة الاسلامية، قائلا : اشكر "الامام الخامنئي" (دام ظله) على لفتته الكريمة وكلمته والوفد الذي ارسله الى هذا الحشد المبارك.

واكمل الامين العام لحزب الله مخاطبا الحشود الجماهيرية الكبيرة المشاركة في مراسم التشييع : اشكركم جميعا، اشكر الشعب اللبناني، واشكر كل الوفود التي حضرت من الخارج والداخل، اشكر الجميع من دون استثناء كلكم احباؤنا ومشاركتكم في هذا الحضور المهيب والعظيم من الشرف والكرامة؛ مودعا الشهيد نصر الله بالقول : في امان الله يا سيد حسن، في جوار الله مع صفيك والانبياء (ص) والائمة (ع) والشهداء، وانشاء الله هذا اليوم التاريخي سيسجل، فهذا يوم من ايام الله، وهذا يوم من ايام الحسين (ع)، يا حفيدي الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

انتهى ** ح ع