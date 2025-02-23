جابري انصاري : الشهيد نصر الله (ره) من الشخصيات العظيمة في هذا العصر

وأضاف جابري انصاري، في حدیث مع "ارنا" اليوم الاحد لمناسبة تشييع جثمان الامين العام لحزب الله لبنان السيد الشهيد حسن نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذ بالحزب السيد الشهيد هاشم صفي الدين (رضوان الله عليهما)، اضاف، بان "اليوم هو يوم استثنائي في تاريخ لبنان والمنطقة والعالم الإسلامي، حيث يشهد موكب تشييع شخصية عظمى بكل ما تحمله الكلمة من معنى، الانسان الشامخ والمميز بصفات وسمات مرموقة ستخلد على مدى التاريخ.

وتابع : يمكن تقسيم تاريخ المنطقة غرب آسيا والتي تعرف بـ (الشرق الاوسط)، والمنطقة العربية والإسلامية، في الواقع إلى فترة ما قبل قيادة السيد حسن نصر الله لحركة المقاومة الإسلامية وحزب الله، والتاريخ ما بعد هذه الفترة.

واكد المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء على، ان "الشهيد السيد حسن نصر الله، هو من الشخصيات التي ستبقى سيرتها ونهجها ومقاومتها واستشهادها وجنازتها، مشرقة على المنطقة ولبنان والشيعة والأمة الإسلامية، لسنوات وقرون مديدة قادمة".

انتهی**2054 / ح ع **