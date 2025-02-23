الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يصلّي على جثماني السيدين الشهيدين

وتم تشييع جثماني الشهيدين الأمينين العامين لحزب الله في لبنان السيد "حسن نصر الله"، و السيد "هاشم صفي الدين"، في بیروت اليوم الأحد، 23 شباط/فبراير 2025.

انتهی**2054 / ح ع **

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الوكالة الوطنية (اللبنانية) للاعلام