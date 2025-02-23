٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٣٣ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85760293
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الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يصلّي على جثماني السيدين الشهيدين

٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٣٣ م
رمز الخبر: 85760293
الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يصلّي على جثماني السيدين الشهيدين

طهران/23 شباط/فبرایر/ارنا-أقام الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في لبنان، رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله "الشيخ محمد يزبك"، صلاة الجنازة على جثماني السيدين الشهيدين نصرالله وصفي الدين (رضي الله عنهما).

وتم تشييع جثماني الشهيدين الأمينين العامين لحزب الله  في لبنان السيد "حسن نصر الله"، و السيد "هاشم صفي الدين"، في بیروت  اليوم الأحد، 23 شباط/فبراير 2025.

انتهی**2054 / ح ع **

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الوكالة الوطنية (اللبنانية) للاعلام

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