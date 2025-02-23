الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يصلّي على جثماني السيدين الشهيدين

وتم تشييع جثماني الشهيدين الأمينين العامين لحزب الله في لبنان السيد "حسن نصر الله"، و السيد "هاشم صفي الدين"، في بیروت اليوم الأحد، 23 شباط/فبراير 2025.
انتهی**2054 / ح ع **
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الوكالة الوطنية (اللبنانية) للاعلام
طهران/23 شباط/فبرایر/ارنا-أقام الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في لبنان، رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله "الشيخ محمد يزبك"، صلاة الجنازة على جثماني السيدين الشهيدين نصرالله وصفي الدين (رضي الله عنهما).
وتم تشييع جثماني الشهيدين الأمينين العامين لحزب الله في لبنان السيد "حسن نصر الله"، و السيد "هاشم صفي الدين"، في بیروت اليوم الأحد، 23 شباط/فبراير 2025.
انتهی**2054 / ح ع **
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الوكالة الوطنية (اللبنانية) للاعلام
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