الاعلام العبري : تشييع "نصر الله" استعراض لقوة حزب الله

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن وسائل إعلام عبرية بارزة وتابعة للعدو الصهيوني، بثت لقطات مباشرة لمراسم التشييع، كما خصصت قنوات عربیة في نشراتها الإخباریة تغطیة هذه المراسم ضمن اخبارها الرئيسية.

وفي هذا السياق، وصفت صحيفة یدیعوت أحرونوت التابعة للكيان الصهيوني، مراسم تشييع الشهيدين بأنها استعراض لقوة حزب الله؛ واكدت بان "أکبر صلاة الجنازة اقيمت في لبنان منذ 20 عاما".

واشارت الصحيفة العبرية ذاتها، الى شعار "المعركة ضد الاستکبار لن تتوقف" کأحد أبرز الشعارات التي رفعت في مراسم التشييع؛ مؤكدة بأن ت"حلیق طائرات حربیة إسرائیلیة في سماء بیروت لم یؤثر على مشارکة الجماهيري في الجنازة.

ومن جانبها، توقعت صحيفة معاريف الصهيونية هي الاخرى، قیام القوات الجویة "الإسرائیلیة" بمهاجمة مراسم التشييع، لکنها اكدت بأن "اللبنانیین لم یهتموا بذلک وشاركوا في صلاة الجنازة".

كما بثت الصحيفة العبرية لقطات مباشرة لمراسم التشييع من قناة العربي في نشرتها الإخباریة؛ وحاولت من جديد الترويج بأن "القوات الجویة الإسرائیلیة مستعدة لتنفیذ عملیات في لبنان وتعطیل المراسم".

إلى ذلك، ركزت "هاآرتس" العبرية على "مشارکة سیاسین غیر لبنانیین وأجانب في الجنازة"، الى جانب مشارکة الشعب الواسعة، وبثت لقطات من المراسم مباشرة من قناة الجدید في نشرتها الإخباریة.

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