عارف : الشهيد "السيد حسن نصرالله" سار على نهج الإمام الحسين (ع)

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "عارف"، اشار في تصريح له اليوم الاحد الى مراسم تشييع الشهيدين "السید حسن نصر الله" والسيد "هاشم صفي الدین"، وجدد العزاء والتهنئة بالمناسبة، قائلا : کلا الشهیدین کانا من المجاهدین البواسل والشامخين في العالم الإسلامي، وقاما، حقا، بدور أساسي في توعیة المنطقة وتيار المقاومة.

واضاف : أتقدم بخالص العزاء مرة أخرى إلى الأمة الإسلامیة وجميع الأحرار في العالم وشعوب المنطقة، باستشهاد هذين البطلين، ورغم أننا على ثقة من أن هذا الطریق سیستمر بناءً على تجربتنا، إلا أننا سنحظى بقادة شبان ومليئين بالحيوية مثل نصر الله وصفي الدين.

وأشار عارف إلى اواصر الصداقة التي كانت تجمعه مع الامين العام الشهید لحزب الله لبنان السید حسن نصر الله؛ قائلا : لقد عقدت معه لقاءات وفي جميعها، كنت معجبا بشجاعته وأمله تجاه المستقبل، فکان الشهيد یعتبر نفسه تابعا لنهج الإمام الحسین (ع) ویسیر على هذا الدرب، وكانت تربطه علاقة جیدة مع مراجعنا وقادة النظام الإسلامي.

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