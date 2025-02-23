٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٣٣ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85760422
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حماس تستذكر مواقف الشهيدين نصر الله وصفي الدين الداعمة لفلسطين

٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٣٣ م
رمز الخبر: 85760422
حماس تستذكر مواقف الشهيدين نصر الله وصفي الدين الداعمة لفلسطين

طهران/23 شباط/فبرایر/ارنا-استذكرت حركة حماس الفلسطينية، في يوم الوداع الكبير للشهيدين القائدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، مواقفهما الصلبة والداعمة لفلسطين، وشهادتهما العظيمة على طريق القدس.

وصرحت حماس، في بيان لها الأحد: ونحن نودّع الشهيدين الكبيرين، الأمينين العامَّين لحزب الله، الشهيد السيد حسن نصر الله، والشهيد السيد هاشم صفي الدين، نُجدّد تعازينا الحارّة للشعب اللبناني الشقيق، ولعموم أمتنا العربية والإسلامية، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يُلهم ذويهما وإخوانهما في قيادة المقاومة الإسلامية، وجمهور المقاومة في كل مكان؛ الصبر والسلوان.

وأضافت : في هذا اليوم الجلل، نستذكر المواقف البطولية والمشرّفة للشهيد السيد حسن نصر الله، وتبنّيه المبدئي والصلب لقضية فلسطين، وإصراره على تشكيل جبهة الإسناد مع شعبنا في قطاع غزة في وجه العدوان الصهيوني الوحشي، وحرب الإبادة، وتحدّيه لتهديدات الاحتلال الفاشي، حتى قضى شهيداً كما تمنّى، دفاعاً عن كرامة أمته، وعلى طريق تحرير القدس.

وأكّدت حماس، بان اجرائم الاحتلال الصهيوني وعمليات الاغتيال الجبانة بحقّ قادة المقاومة في فلسطين ولبنان وكل مكان، لن تُوقف مسيرتنا المباركة، ولن تزيدنا إلا إصراراً على المضيّ على طريق القادة الشهداء، حتى اقتلاع هذا الاحتلال البغيض الذي يهدّد المنطقة بأسرها، واستعادة أرضنا ومقدساتنا وتطهيرها من دنس الصهاينة الغاصبين.

انتهی**2054

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المصدر / موقع العهد الإخباري

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