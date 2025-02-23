وزير الدفاع : السيد نصر الله انموذج للشجاعة والمقاومة

وفي تصريح له، اليوم الاحد، شدد العميد نصير زادة على، ان "فكر المقاومة قائم وسيبقى حتى ظهور الامام المنتظر (عجل الله فرجه)".

وتابع : من السمات البارزة التي عهدنا به السيد الشهيد، شجاعته وايمانه بالوعد الالهي؛ مؤكدا بان السيد نصر الله، لم يعتبر الشهادة نهاية المطاف اطلاقا.

ومضى الى القول، بان المقاومة افشلت مآرب العدو الصهيوني واهدافه المعلنة حول الحرب على غزة؛ مردفا : ان هذا العدو لم يحقق على مدى عام ونصف العام الماضي، سوى قتل ما يربو عن 40 الف انسان بريئ والنساء والاطفال.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، تطرق وزير الدفاع الايراني الى مزاعم الاعداء حول "تقويض قدرات الجمهورية الاسلامية"، وقال : ايران دولة قوية في العالم، وذلك بشهادة الجميع ومنهم قادة القوى العالمية؛ مبينا ان اقتدار ايران، وخلافا لتخرصات هؤلاء، لن يتزعزع ولا يتهاوى بمجرد هجوم واحد.

وتعليقا على الطلعات الجوية لمقاتلات اف 15 التابعة للعدو الصهيوني وكسر حاجز الصوت خلال مراسم تشييع الشهيدين السيد نصر الله والسيد هاشم صفي الدين اليوم، اكد العميد نصير زادة : بصفتي طيار اقول بان قتل عدد من الابرياء لا يعد انجازا، ولكنني متيقن بانه سيحين ذلك الوقت الذي ستتمكن المقاومة من التصدي لشياطينهم الحديدية.

انتهى ** ح ع