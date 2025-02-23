حجة الاسلام محسني اجئي : تشييع الشهيد نصرالله استعراض لقوة أنصار المقاومة

وفي تصريح له اليوم، اشار حجة الاسلام اجئي الى مراسم التشييع الحاشدة لجثماني السيد نصر الله والسيد صفي الدين التي انطلقت ظهر اليوم من مدينة كاميل شمعون في بيروت : ان السید حسن نصر الله، صاحب رایة المقاومة، ونال مرتبة الشهادة وانتقل الى جوار الاولياء والصالحين، لقاء جهده ونضاله الصادق على مدى سنوات مديدة، في سبیل تحریر القدس الشریف ومجابهة الصهاینة الغاصبين.

واضاف : لقد توافد أنصار المقاومة وکل أحرار العالم الذین الى لبنان اليوم، للمشاركة في مراسم تشییع الشهیدین نصر الله وصفي الدین، وقد جسدوا صورة مشرفة في اجتيار اختبار الولاء، وسطروا ملحمة نوعية في تاریخ المقاومة.

وأکد رئيس القضاء الايراني، بأن هذا الحضور الملحمي لوداع شهداء المقاومة في لبنان، ورغم العراقيل التي وضعتها جبهة الکفر والشر، لا یحمل معنی سوی تجدید بیعة الشعب مع نهج المقاومة؛ مضيفا : الآن، تحوّل خطاب المقاومة إلی الخطاب السائد في أنحاء منطقة غرب آسیا، وافاقت الضمائر علی نطاق عالمی من غفلتها، وقد تجلّی هذا الأمر الحق في مراسم التشییع الیوم بأکمل وجه.

انتهى**9365 / ح ع **

