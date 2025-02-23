الرئيس بزشكيان : "حزب الله" لا يزال قائما ويواصل مسيرته المشرفة بمزيد من الاقتدار والصلابة

وقال الرئيس بزشكيان، خلال تراسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد : طالما هناك ظلم وعدوان، سيكون هناك ايضا رجال اكفّاء على غرار الشهيد السيد نصر الله، ممن يقف بوجه المعتدي، وسوف لن يسمحوا له بان يحقق مآربه البغيضة.

وحيّا الرئيس الايراني، الامين العام الشهيد لحزب الله، سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله (رض)، كما استذكر تضحيات سائر المجاهدين الذين ارتقوا خلال الفترة الاخيرة شهداء على ايدي الكيان الصهيوني المجرم.

ومضى بزشكيان الى القول : رغم ان فقد الشهيد نصر الله، يعدّ فاجعة كبرى، لكنه لم ولن تخل في مسار المقاومة على الاطلاق؛ مؤكدا بانه مخطئ من يزعم انه باستشهاد هذا المجاهد العظيم ستنهار المقاومة، وتابع : حزب الله لايزال قائما ونابضا بالحيوية وسيواصل مسيرته بمزيد من القوة والصلابة.

انتهى ** ح ع