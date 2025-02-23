الرئيس بزشكيان: شعبنا هو شعب الشهادة

وقال الرئيس بزشكيان في تصريح مقتضب خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى شهداء المقاومة في "مصلى طهران" مساء الأحد لمناسبة يوم تشييع الشهيدين القائدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في بيروت: "أحلى شيء بالنسبة للإنسان هو الوقوف في وجه الظلم والتواجد في ساحة النضال بكل قلبه".

وأضاف: "يعتقد أعداء الإسلام أنهم سيتمكنون من وقف مسيرة المقاومة من خلال استشهاد شخص أو اثنين، لكن هذا مستحيل".

وعن بقاء راية المقاومة عالية رغم استشهاد قيادات حزب الله، قال الرئيس بزشكيان: "هكذا كان الحال دائماً عبر التاريخ. لم تتوقف النهضات عندما استشهد أفراد. عندما يستشهد شخص واحد يقوم مكانه مائة شخص".

وأكد أن شعبنا هو شعب الشهادة وقال: "إن الإنسان الذي إمامه سيد الشهداء الإمام الحسين (ع) يعرف تماماً كيف يعيش ويستشهد".

انتهى ** 2342